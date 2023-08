Ozdravovna pro děti vznikla v Jetřichovicích na sklonku 20. let minulého století. Rozšířená legenda říká, že se o její stavbu a snad i financování zasadil přímo Tomáš Garrigue Masaryk. Ale není tomu tak. „Dětskou ozdravovnu postavilo v letech 1926 - 1927 děčínské okresní zastupitelstvo pro nemocné a neduživé děti a každoročně o své činnosti na poli péče o mladistvé vydávalo statistické brožurky,“ přibližuje skutečnou historii domu svým vzezřením připomínajícím zámek ředitel děčínského státního okresního archivu Jan Němec.

Zdroj: DeníkOzdravovna sloužila dětem z celého tehdejšího Československa, které si do čisté přírody v Sudetech jezdily vylepšit své zdraví. Dodnes mají v děčínském archivu chorobopisy některých malých pacientů, kteří se na sever Čech jezdili léčit převážně s dýchacími problémy. Po roce 1945 ozdravovna poplatně době změnila svůj název a jmenovala se Státní dětská ozdravovna Julia Fučíka. „Objekt byl pod gescí Okresního ústavu národního zdraví v Děčíně, který zanikl v roce 1992,“ doplnil Jan Němec.

Následnými převody se zvenku výstavní budova dostala do majetku Ústeckého kraje, který se rozhodl provoz ozdravovny kvůli údajně vysokým nákladům a nerentabilitě v roce 2005 uzavřít a prodat ji. Od té doby nachází areál ozdravovny jen občasné využití ze strany filmařů, například televize Prima zde točila jednu ze svých detektivek.

V Česku chátrají nemocnice i lázně. Deník mapuje opuštěné budovy

První soukromý majitel Alexej Krenke mluvil o tom, že by rád z ozdravovny udělal luxusní hotel, který by přilákal movitou klientelu. Dlouhé roky se ale s projektem nedařilo hnout, důvodem byly i vysoké náklady v řádu stovek milionů korun. Před několika lety se dokonce objevila petice požadující záchranu stoleté budovy, její zpětné vykoupení krajem a přeměnu na domov na seniory. Ani tato iniciativa neuspěla.

Naděje Jetřichovicím i ozdravovně pak svitla po prodeji areálu novému soukromému majiteli. I ten zde plánuje vybudovat luxusní hotel, náklady by se v nynějších cenách měly pohybovat okolo 750 milionů korun. Kdy se s rekonstrukcí začne, ale zatím není jasné. „Naše plány výrazně posunul loňský velký požár v Českém Švýcarsku. Přestože nezasáhl přímé okolí ozdravovny nebo Jetřichovice, měl vliv na náš projekt,“ řekl Deníku majitel ozdravovny Jaroslav Suchánek.

Ten si pro projekt rekonstrukce, po které by v bývalé ozdravovně mělo být ve 180 pokojích 400 lůžek, najal špičkového architekta Patrika Hoffmana, který je podepsaný například pod Českou poštovnou na Sněžce. „Snažili jsme se, aby především dostavovaná část splynula s okolní přírodou. Proto budou mít nové budovy například zelené střechy. Nové budovy navrhujeme proto, abychom uvnitř historické budovy mohli být co nejvíce velkorysí a abychom mohli zachovat co nejvíce původních součástí a zároveň jsme udrželi požadovanou kvalitu ubytování,“ řekl před časem Deníku Patrik Hoffman.

Budova bývalé jetřichovické ozdravovny

Kde stojí: Jetřichovice 124

Kdy a kým byla postavena: 1926 - 1927 Okresní zastupitelstvo Děčín

Kdy a jakou zažila největší slávu: během provozu ozdravovny 1927 - 2005

Odkdy a proč chátrá: od uzavření v roce 2005