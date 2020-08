Jako z pohádky vypadají nové autobusové zastávky v Jetřichovicích, které odkazují na tradiční místní architekturu. Po obci jich je šest a nechybí v nich ani moderní technologie. Jetřichovice tak pomohly místním řemeslníkům, kterým se v době koronavirové krize výrazně snížily příjmy.

Staré zastávky ve Všemilech, Jetřichovicích a na Vysoké Lípě sloužily tisícům cestujících, kteří každoročně do regionu zavítají, dlouhých 25 let. Právě věk se na stavu dřevěných bud podepsal, některé z nich byly v opravdu špatném stavu. „Původně jsme chtěli vyměnit všech šest zastávek do konce tohoto volebního období. Jenže na jaře přišlo, co přišlo, a my jsme se rozhodli, že pomůžeme našim řemeslníkům,“ vysvětlil starosta Jetřichovic Marek Kny. Všech šest dřevěných zastávek totiž dělal místní truhlář. Celkem za nové zastávky Jetřichovice zaplatily více než půl milionu korun, což je pro obec s necelými 400 obyvateli poměrně velká investice. Půjčovat si ale nemusela, peníze měla naspořené.

Oproti řadě jiných obcí, kde také obnovují zastávky, se v Jetřichovicích rozhodli jít jinou cestou. Důvodem bylo také to, že chtěli mít originální zastávky, které zapadnou do regionu dřevěných podstávkových nebo roubených domů. Jsou také celé vyrobené ze dřeva a stejně jako řada domů v Jetřichovicích jsou i zastávky natřené barvami, konkrétně zelenou. Ladí tak například s bývalou školou na návsi přímo v Jetřichovicích. Nechybí ani květinová výzdoba v oknech. Oproti historickým chalupám ale jednu odlišnost mají. Jsou postavené na pozinkovaných patkách.

„Jsou dostatečně vysoko na to, aby je ohrozila voda nebo sníh a zastávky nám neuhnily, jako se to stalo u těch starých. Díky tomu nám budou, doufám, sloužit dalších dvacet nebo dvacet pět let. Pokud je někdo neponičí,“ dodal starosta Kny s tím, že Jetřichovice chtěly jít cestou jednotného designu všech zastávek ve všech částech obce, aby turisté hned poznali, že jsou na Jetřichovicku. Jen na hlavní zastávku v Jetřichovicích u hotelu Praha, kde se setkávají autobusy, denně míří stovky turistů, kteří mohou novou podobu ocenit.

Přestože zastávky připomínají dřevěné chalupy, nechybí v nich ani moderní technologie. S výjimkou té u jetřichovického koupaliště, kde není signál, je možné se na zbývajících pěti zastávkách připojit na internet pomocí wi-fi. Připojení je dimenzováno pro patnáct lidí, každý z nich může být on-line až patnáct minut. Turisté si tak budou moci vyhledat jízdní řády nebo polohu autobusu, na který čekají.