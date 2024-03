Lidé nemohou v rekreační obci Jetřichovice na Děčínsku používat bankomat. Někdo ho zničil s úmyslem se obohatit. Pokus o krádež vyšetřuje od soboty 16. března policie.

Jetřichovice u národního parku jsou od soboty bez bankomatu. Někdo ho vyvrátil. | Foto: Facebook obec Jetřichovice

V noci z pátku na sobotu se zatím neznámý pachatel, či pachatelé, snažil vykrást bankomat stojící na betonové podestě před jetřichovickou restaurací Praha. Podle policie byl bankomat popruhy připevněn k vozidlu, které se s ním zřejmě pokusilo popojet, čímž došlo k vytržení bankomatu z betonového podstavce a k výraznému poškození zařízení. „Událost prověřují děčínští kriminalisté jako trestný čin krádeže ve stadiu pokusu,“ řekla Deníku krajská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Krátká informace o události s fotografiemi zničeného bankomatu se objevila v poledne v sobotu 16. března na facebookovém profilu, který slouží pro občany, turisty a fanoušky Jetřichovicka a okolí. U bankomatu je cedule, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Výzvu, aby obyvatelé, chalupáři a návštěvníci obce hlásili policii v souvislosti s případem cokoliv podezřelého, umístil na sociální síť místní starousedlík Leoš Jelínek. Podle něj přijeli policisté do obce v sobotu ráno, místo činu zapáskovali a ptali se po domech, zda někdo něco viděl. „Můj kolega, který nemůže spát a byl zrovna shodou okolností venku, mi řekl, že se to mělo stál v noci kolem půl jedné nebo jedné. Byla to ohromná rána,“ sdělil Deníku Jelínek.

Jetřichovice jsou vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko. Bankomat společnosti ATM byl v obci jediný. Nejbližší funkční je teď u restaurace U Loupežáku v sousední vísce Vysoká Lípa, která je místní částí Jetřichovic. „Je to určitě komplikace,“ sdělil starousedlík s tím, že ne všude lze platit bankovní kartou. Tu lze použít například v jetřichovické samoobsluze s potravinami.