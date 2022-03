Pro přestavbu si vybral architektonickou kancelář Patrika Hoffmana, který se podílel například na vzhledu Poštovny na Sněžce. Jeho práci ale mohou vidět i lidé v regionu. Z jeho ateliéru totiž pochází například Aparthotel nebo pivovar Falkenštejn v Krásné Lípě.

„Snažili jsme se, aby především dostavovaná část splynula s okolní přírodou. Proto budou mít například nové budovy zelené střechy. Nové budovy navrhujeme proto, abychom uvnitř historické budovy mohli být co nejvíce velkorysí a zachovat co nejvíce původních součástí a zároveň jsme udrželi požadovanou kvalitu ubytování,“ říká Hoffman. Podobně velký hotel a v podobné kvalitě v současné době v Českém Švýcarsku chybí. Architekt se neobává zvýšení počtu návštěvníků v této lokalitě, v době fungování ozdravovny v ní totiž bylo okolo 300 lidí.

OBRAZEM: Otevřená bývalá ozdravovna v Jetřichovicích přilákala davy

Majitel své záměry představil místním v sobotu během dne otevřených dveří v ozdravovně, jehož součástí byla i beseda s investorem a autory návrhu. Do sálu hotelu Praha dorazilo přibližně 150 lidí. Ti se zajímali především o vyřešení dopravy, protože k objektu vede pouze úzká silnička, která je už dnes přetížená kvůli nedalekému parkovišti. Nová stání určená pro hosty nebo personál hotelu s restaurací by mohla být na protějším pozemku, kde je dnes louka. Ta by kvůli stavbě nových parkovacích míst neměla zmizet, protože se počítá s jejich zapuštěním pod zem a pokrytím zelenou střechou, aby si místo udrželo přírodní charakter.

Místostarosta Jetřichovic Milan Dařina si při představování projektu postěžoval veřejnosti na nedostatečnou komunikaci s obcí. Na nedostatek informací si stěžovali Jetřichovičtí i během debaty. „Firma nás oslovila někdy před rokem. Přišli s návrhem, který jsme v celkovém konceptu ještě neprojednávali. Jednání poté zamrzlo a přestali s námi komunikovat,“ vyčítá investorovi místostarosta s tím, že Jetřichovice jsou před dokončením nového územního plánu. Jaroslav Suchánek to prozatím komentovat nechtěl.

Kozí dráha se s velkou slávou rozjela. Davy ji vítaly od Děčína až po Telnici

Nově opravený hotel by měl přivítat první návštěvníky v roce 2027, tedy sto let od otevření ozdravovny. Do té doby bude potřeba získat všechna potřebná povolení nebo souhlasy například od orgánů ochrany přírody nebo obce. Samotná stavba by měla zabrat jen menší část z této doby. „Když jsem procházel historické podklady, tak mne pobavilo, že architektonický návrh měli vybraný v dubnu 1925 a už v říjnu položili základní kámen. To je z dnešního pohledu naprosto nepředstavitelná věc,“ přidává historickou zajímavost Hoffman.

Jetřichovická ozdravovna přešla po vzniku krajů do majetku Ústeckého kraje. Ten ji ale provozoval jen několik let, na začátku století se rozhodl celý areál včetně chatek sloužících v létě jako dětské tábory a rozlehlých pozemků okolo historické budovy prodat. Budovu z konce 20. let koupil podnikatel Alexej Krenke, kterému patří například Sokolí hnízdo na Pravčické bráně. Zatím posledním vlastníkem je Jaroslav Suchánek, který podniká mimo jiné i v cestovním ruchu.