Podle starosty se ale nejedná o nový problém, na majitele vodovodu se obec snažila tlačit několik let, aby jej opravil. „Když půjdete po Jetřichovicích, uvidíte na hlavní silnici jednu záplatu vedle druhé. Co záplata, to havárka na vodovodu. Nebo i víc, protože to na jednom místě praskne třeba třikrát. Jen letos jsme už měli tři. Ale zase musím ocenit chlapy, kteří mají na starosti opravy. I na Vánoce přijeli a makali do noci, dokud to neměli hotové,“ říká Marek Kny.

Jetřichovická ozdravovna by se měla proměnit za 750 milionů v luxusní hotel

Rekonstrukce je rozdělena do několika etap. Na té první směrem na Rynartice již stavební firma pracuje, kvůli rozkopané silnici nezajíždí autobusy k hotelu Praha a nemohou ani pokračovat dál na Rynartice. S touto etapou by dělníci měli být hotoví do 24. dubna. V následujících dvou etapách budou moci projíždět přes opravovaný úsek alespoň autobusy a rezidenti.

Zdroj: DeníkPo celé letní prázdniny nebude možné opět projet skrz Jetřichovice, výměna trubek se totiž dostane do velmi úzkého místa. Tentokrát bude uzávěra platit i pro autobusy, což bude pro turisty uprostřed sezony nepříjemné. „Z pohledu cestovního ruchu je to katastrofa. My se snažíme, aby co nejvíce lidí využívalo veřejnou dopravu, a pak přijde takový zásek, kdy po dva měsíce neprojedou autobusy,“ rozčiluje se ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd s tím, že to odřízne i další obce.

OBRAZEM: Otevřená bývalá ozdravovna v Jetřichovicích přilákala davy

Navíc uzavřené místo nebude ani možné objet po místních komunikacích, protože podél hlavní silnice žádné další nevedou. Pokud se tak někdo bude chtít vydat například na Dolský mlýn a následně pokračovat třeba do Doubice, bude se muset vrátit do Hřenska a pak po objízdné trase přes Janov a Srbskou Kamenici pokračovat do východní části národního parku. Výměna vodovodu dopadne i na turistické autobusy, ani ty nebudou moci v červenci a v srpnu projet Jetřichovicemi.

Příští rok se stavební stroje na hlavní silnici vedoucí obcí opět vrátí. Tentokrát bude krajská Správa a údržba silnic opravovat kompletně celý asfaltový povrch. Aby se zabránilo budoucími brzkému rozkopání nové silnice, vymění přípojky k domům až na hranu silnice. „Chceme se domluvit, aby se to rozdělilo na dvě etapy tak, aby to nezasáhlo do hlavní turistické sezony. Zároveň vykupujeme pozemky, abychom mohli podél silnice postavit přibližně 900 metrů chodníků,“ dodal starosta Marek Kny.