Od počátku letošního března odhalily testy onemocnění covid-19 u více než dvaceti tisíc lidí z Ústeckého kraje. Zatím se vyléčilo pět tisíc z nich. Patří mezi ně třeba Helena Šmeráková a David Milyán ze Žatce, Jindřich Seidl z Mostu nebo Tomáš Vlach z Jirkova na Chomutovsku.

Helena Šmeráková měla pozitivní test začátkem září. „Prvotními příznaky byly bolest hlavy, pocit ucpaného nosu a začátek kašle, po čtyřech dnech přišla ještě ztráta chuti. Příznaky mi odezněly celkem rychle, do týdne jsem byla bez nich,“ vzpomněla. „V současné době žádné potíže nemám. Kromě toho, že mě občas bolí hlava, ale to nemohu považovat za přetrvávající příznaky, to tak občas mívám normálně,“ dodala.

Obavy ji nedusí

Strach z opětovné nákazy 42letá Helena Šmeráková nemá. „Nevím, zda to je dobře či špatně, ale strach nemám. Jestli mám vir opět chytit, tak jen doufám, že příznaky budou takové, abych byla co nejdříve v pořádku. A to bych přála všem,“ vzkázala.

Přístup k životosprávě nijak nezměnila, začala se však otužovat. „To byl ale spontánní nápad nesouvisející s covidem,“ popsala.

U 45letého Davida Milyána se příznaky nemoci covid-19 projevily jako chřipka. V polovině října měl zvýšenou teplotu kolem 37,5 stupně Celsia, pociťoval bolesti kloubů, ramen a nohy. „Cítil jsem se hodně slabý, bez fyzičky. Když jsem vyšel schody do prvního patra, musel jsem dvě hodiny odpočívat. Týden jsem nemohl nic dělat,“ přiblížil.

Nejdřív si podle svých slov myslel, že prochladl v práci, avšak když zdravotní potíže neustupovaly a k tomu manželka ztratila chuť a čich, pojali podezření na covid-19. Po konzultaci s obvodním lékařem jeli na testy do Ústí nad Labem, oba měli výsledek pozitivní. Dalších deset dní musel zůstat doma, dohromady dva týdny. „Když bych to shrnul, tak první týden to bylo po zdravotní stránce špatné, druhý týden lepší. Teď už se cítím úplně v pořádku. I manželka je v pořádku,“ dodal. Žádné životní návyky v souvislosti s proděláním covidu nezměnil.

Jindřich Seidl z Mostu se dozvěděl, že je covid pozitivní, pár dní před svými kulatými narozeninami. „Přišlo to ze dne na den. Najednou se dostavily teploty kolem 38 stupňů, bolesti hlavy a vlastně celého těla, pak se přidalo nechutenství a ztráta čichu. A k tomu velká únava. Několik dní jsem prakticky nevstal z postele, strávil jsem v ní i své 40. narozeniny. Ode mě to chytila manželka, zdravotní potíže měla skoro stejné,“ popsal svou zkušenost ze začátku října.

V současné době ani on ani manželka žádné zdravotní problémy nemají. „Znova bych to ale prodělat nechtěl,“ zhodnotil.

Místo cesty izolace

Naopak Tomáš Vlach z Jirkova podle svých slov zdravotní potíže nezaznamenal žádné. „Měl jsem letět služebně do Rumunska, potřeboval jsem na cestu negativní test. Vyšel mi ale pozitivní. Místo na služební cestu jsem šel do karantény a na home office. Žádné příznaky jsem neměl, nemám potíže ani teď,“ podělil se 33letý Jirkovan se svou říjnovou zkušeností.