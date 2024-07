Kromě republikové policie se na toto problematické místo pravidelně zaměřuje také děčínská městská policie. „S ohledem na dopravní značení přímo v této lokalitě můžeme za jeho porušování udělit pokuty a udělujeme je,“ řekl ředitel městské policie Marcel Horák.

Strážníkům navíc s monitoringem provozu v této nyní velmi frekventované křižovatce pomáhá kamera umístěná na rohu Březové a Obloukové ulice na prostranství před školní jídelnou a školkou.

Na časté porušování zákazu vjezdu si stěžují i místní. Život to komplikuje řidičům jedoucím v protisměru, kteří nečekají proti sobě žádné jiné auto.

Neukázněných řidičů jsou zde denně nejméně desítky. Policie jich během čtvrtečního brzkého odpoledne, kdy do zákazu vjel dokonce traktor s připojeným zemědělským strojem, zastavila přibližně deset, ve špičce se jejich počet násobí. O několik dní dříve zde takto hlídka zastavila najednou hned čtyři auta, jejichž řidiči nerespektovali dopravní značení.

To přitom může ohrozit nejen bezpečnost, ale i plynulost dopravy na objízdných trasách. Ty jsou sestavené tak, aby se jednotlivé dopravní proudy z Boletic a do Boletic vzájemně nekřížily. Proto pro každý z obou směrů vede objízdná trasa jinými ulicemi.

S jednosměrným zákazem vjezdu ale nemají řidiči problém jen u křižovatky Obloukové a Březové ulice. Často před touto jednosměrkou odbočí do Rakovnické, kde jsou ale také jednosměrky. „Už nám tu jednosměrkou projížděl i kamion. Během špičky, tak od dvou do čtyř odpoledne, to je opravdu hrozné, to tu takhle jezdí jedno auto za druhým. Hned první den tu takhle málem srazili dítě,“ stěžuje si jedna z obyvatelek Rakovnické ulice.

Tou se totiž snaží řidiči dostat ze složité situace, dopravní předpisy tak poruší o několik desítek metrů dál. Těsně před začátkem této jednosměrky mohou sice odbočit do Úzké ulice, to ale zvládnou jen osobní auta. Větší dodávky nebo nákladní auta se zde nevytočí.

