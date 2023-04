Jednodenní volby. Novinka, která se stala součástí balíčku zákonů, na něž kývla začátkem února vláda. S jejím zavedením se počítá od 1. ledna 2026, volební místnosti by měly být otevřeny vždy v pátek od 7 do 22 hodin. Celkem tedy 15 hodin, což je o hodinu déle než při současných dvou dnech.

Doposud se lidé mohli rozhodnout, zda půjdou volit v pátek či v sobotu, a měli větší možnost přizpůsobit termínu voleb svůj pracovní i volný čas. Od roku 2026 ale zřejmě budou mít jen jednu šanci. Celý proces by to ale mělo zrychlit. „V programovém prohlášení jsme voličům slíbili modernizaci správy voleb a snazší získávání voličských průkazů. Tímto svůj slib plníme,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Předložené vládní rozhodnutí ještě musí schválit parlament. V tuto chvíli je Česko v rámci EU poslední zemí se dvěma volebními dny.

Jednodenní volby jsou návratem k předválečné praxi. Úspory nepřinesou

Podle starosty Štětí Miroslava Andrta jde o správné rozhodnutí, byť si vyžádá určité nároky na organizaci. „Ve Štětí řada lidí pracuje ve směnném provozu, takže je potřeba volby udělat tak, aby bylo možno všechny lidi vystřídat, aby nebyla omezena jejich pracovní doba,“ připomněl.

„Z hlediska organizace samotných voleb jde ale o krok správným směrem, protože by to mohlo zásadním způsob zefektivnit práci. Mluvím teď zejména o tom, že je potřeba získat lidi do volebních komisí. Pokud volby zasahují do soboty, může být v některých případech problém. Zejména mladí lidí si svůj volný čas hlídají,“ řekl k tématu starosta Štětí Miroslav Andrt. Poznamenal však, že zodpovědní voliči si čas pro podporu svého favorita najdou.

„Jednodenní volby mi rozhodně nevadí, protože pokud chci jít volit, tak si svůj čas danému termín určitě přizpůsobím. Ale pokud bych si mohl vybrat, tak bych hlasoval pro zavedení elektronické volby, která je ještě efektivnější a pro mnohé lidi, kteří by mohli volit z domova, pohodlnější. Příklad bych vidět třeba v Estonsku,“ vidí prostor pro další zlepšení voleb například Tomáš Petr z Ústecké komunitní nadace. Ve zmiňovaném Estonsku využil možnost elektronické volby zhruba každý třetí volič.

Volič Adam Robert je z ryze praktických důvodů proti jednodenní volbě. Jako vodák si při posledních volbách musel vyřídit volební průkaz a volil hned po ukončení výletu. Pokud by byly volby jen v pátek, nestihl by je nebo by si musel komplikovaně organizovat práci.

Lidé z úřadů ale upozorňují na to, že nový model může přinést i těžkosti. „Pokud se sčítání přesune do dalšího dne, tak se obcím neuleví, protože stejně bude potřeba platit lidi i v sobotu. Ale pokud se bavíme o roce 2026, tak je možné, že dojde ještě k dalším změnám,“ poznamenala Taťána Elísková z odboru vnitřních věcí města Úštěk.

Kromě času a nákladů na lidské zdroje by se nově ušetřilo i na papíru. Jména kandidátů pro senátní a prezidentské volby by totiž měla být seřazena na jednom hlasovacím lístku, nikoli na samostatných lístcích. „Znamenat to bude úsporu papíru ve výši až 15 milionů korun,“ upřesnil ministra vnitra Vít Rakušan.