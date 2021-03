Na jeden den se otevře pro seniory starší 70 let 1. dubna vakcinační centrum v Krásné Lípě, kde bude v kulturním domě.

Očkování v Krásné Lípě. | Foto: Deník/Karel Pech

Senioři od 70 let, kteří se chtějí očkovat v Krásné Lípě, se mohou hlásit každý pracovní den v čase od 8 do 11.30 v obřadní síni městského úřadu. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Zároveň je potřeba pracovnicím úřadu poskytnout kvůli informování o čase očkování číslo mobilního telefonu. Do očkovacího centra mohou pro vakcinaci pouze obyvatelé Krásné Lípy.