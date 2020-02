Děčínský poslanec Jaroslav Foldyna odchází ze sociální demokracie, jejímž byl dříve místopředsedou, oznámil svůj konec ve straně v prohlášení, které rozeslal médiím. Definitivní sbohem dá partaji, ve které byl od roku 1989, v úterý 25. února.

Jaroslav Foldyna | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Foldyna patři dlouhodobě k nejvýraznějším tvářím sociální demokracie. V posledních letech ale měl s jejím vedením značné spory. Naposledy při volbě nového ombudsmana, kdy prohlásil, že šéf Člověka v tísni Šimon Pánek posílal v souvislosti s volbou předsedům politických stran výhrůžné zprávy. To ale většina předsedů parlamentních stran odmítla a i Foldynovi tehdejší ještě spolustraníci jej za to kritizovali. A právě rozpory s vedením ČSSD stály podle jeho slov za odchodem ze strany, do které vstoupil již v roce 1989. "Nejsem zastánce liberálního až neomarxistického proudu, který v této chvíli zastávají zejména místopředsedové sociální demokracie," řekl Deníku Foldyna s tím, že tento způsob odchodu ze sociální demokracie se mu zdá čestnější. V pátek totiž mělo o jeho případném vyloučení již podruhé jednat předsednictvo ČSSD, loni jen těsně neprošlo. "Zase by to špatně spočítali a nevyšlo by jim. Je to čestnější, když jsem jim situaci takto ulehčil," vysvětlil Foldyna.