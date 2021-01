Říjen

Ve Varnsdorfu měli zfalšovat 700 řidičáků, policie obvinila čtyři lidi

Čtyři obvinění lidé, zadržený více než jeden milion korun a tři návrhy na vazbu. Policie zveřejnila ve středu 7. října ráno první oficiální informace o případu údajně nezákonných manipulací při vydávání řidičských průkazů na varnsdorfské radnici.

Zbyněk Linhart na Děčínsku obhájil senátorský mandát, vyhrál již v prvním kole

Děčínsko bude mít i v příštích šesti letech stejného zástupce v horní parlamentní komoře. Již v prvním kole obhájil svůj mandát Zbyněk Linhart, jako jediný při letošních senátních volbách. Druhým v pořadí skončil Jiří Anděl, třetí Leoš Moravec.

Obří skládka z Mezné zmizí. Odvoz vyjde na přibližně 40 milionů korun

Dlouhé desítky let vozily okolní obce včetně Děčína svůj odpad na skládku nedaleko Mezné u Hřenska. Odpadky zasypaly přibližně hektarový pozemek do výšky několika metrů. Správa národního parku se nyní rozhodla, že nechá obří skládku zlikvidovat. Neví totiž, jaký odpad je zde uložený. Hrozí tak průsak nebezpečných látek do podzemí, odkud čerpá pitnou vodu i Děčín.