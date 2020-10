Úderem 14. hodiny v pátek 2. října se otevřelo na Děčínsku 151 volebních místností, svůj hlas v nich může odevzdat přes 100 tisíc voličů. Ti si kromě nového krajského zastupitelstva letos vybírají svého zástupce v Senátu.

„To je jako fronta na banány,“ pronesla krátce po otevření volebních místností žena čekající před okrskem v Děčíně na Starém Městě, aby mohla odevzdat svůj hlas. Kvůli mimořádným hygienickým opatřením se totiž na chodbě školy, kam chodí volit lidé žijící na tomto děčínském sídlišti, vytvořil zástup až několika desítek lidí. Zapisovatelé je do místnosti pouštěli jen po dvou. Důsledně na to dbají i samotní komisaři. „Vás sem paní pustila?“ ptal se komisař téměř místo pozdravu redaktora Deníku, který přišel volit. V místnosti v tu dobu totiž už jeden volič byl. V samotné frontě ale panovala klidná atmosféra, ve které nechyběla ani určitá solidarita, kdy čekající pouštěli ty nejstarší seniory před sebe.

Zdroj: DeníkS podobnými obtížemi, na které voliči nejsou už dlouhé roky zvyklí, se museli vypořádat i na dalších místech v Děčíně. Čekalo se například u komisí v levobřežním centru Děčína nebo ve škole v Bynově. Podle zkušených komisařů se ale nejedná o nic mimořádného. „Lidí chodí na začátku voleb stejně jako jindy, jen to všechno kvůli opatřením déle trvá,“ řekla komisařka v jednom ze staroměstských okrsků. Jaká bude skutečná volební účast, bude jasné v sobotu odpoledne po sečtení výsledků. Řada politologů se obává nižší účasti, neboť mnozí voliči by mohli zůstat doma ze strachu z nakažení. Navíc krajské a senátní volby patří u voličů mezi ty méně oblíbené.

I letos dorazila k volbám řada prvovoličů. Jednou z nich je studentka gymnázia Kristýna Kolářová z Krásné Lípy. „Bylo jasné, že půjdu volit. Společenské dění sleduji delší dobu a je to pro mě důležité. Chci jednou číst noviny a nestydět se za to, co se děje,“ řekla.

K účasti ke krajským volbám ji vedlo kromě jiného to, že navštěvuje školu zřizovanou krajem. V případě senátních voleb pak chtěla dát najevo, že si nemyslí, na rozdíl od řady svých vrstevníků, že je druhá komora zbytečná.

První voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, už odvolili ve středu u drive in stanu u děčínské knihovny. Svůj hlas přijelo odevzdat zvláštní volební komisi 22 lidí. Další lidé v izolaci nebo karanténě mohou hlasovat do přenosných schránek u zvláštní volební komise. O její návštěvu ale museli požádat nejpozději do čtvrtečního večera. Dohromady je na Děčínsku v izolaci nebo v karanténě podle údajů hygieniků přes 1200 lidí.

Zdroj: DeníkV krajských volbách je možné vybírat z 19 uskupení, která mají na svých kandidátkách řadu výrazných osobností z Děčínska. Před čtyřmi lety vyhrálo s 25,52 procenty hlasů ANO, s velkým odstupem a ziskem 14,16 procenta skončili druzí sociální demokraté. Poslední místo na pomyslné bedně pak obsadili s 12,27 procenty hlasů komunisté. Volební účast v roce 2016 dosáhla 29,28 procenta.

Svého senátora si voliči z Děčínska volí už popáté, při dosavadních čtyřech volbách nikdo ze senátorů svůj mandát v horní komoře neobhájil. Historicky prvním senátorem se stal sociální demokrat Egon Lansky, kterého vystřídal o šest let později Josef Zoser. Třetím senátorem byl Jaroslav Sykáček a nyní obhajuje mandát Zbyněk Linhart. Zajímavostí je, že ani jeden z dosavadních čtyř senátorů nepocházel z jižní části okresu.

Aktuální volební účast

v Ústeckém kraji k 20. hodině je 12,5 %

Volby probíhají v celém kraji bez větších problémů, volební účast nikde nevybočuje z obvyklých standardů ve srovnání s předchozími krajskými volbami.