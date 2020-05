Zázemí pro horolezce mířící na oblíbenou via ferratu na Pastýřské stěně v Děčíně by mělo doznat zásadní změny. Radnice nyní vybírá ze dvou návrhů. Pomoci s konečnou podobou jí mohou i obyvatelé města, kteří mohou hlasovat pro jednu ze dvou variant.

Na skalní stezku každoročně zamíří desítky tisíc lezců, kteří do Děčína přijíždí doslova z celého světa. Doposud ale nemají u nástupního místa na jištěnou cestu důstojné zázemí. To chce radnice změnit. Proto vyhlásila soutěž na jeho podobu, do které jí přišly dva návrhy. S nimi se na svém posledním jednání seznámila rada města, která ale žádný z návrhů nevybrala a své rozhodnutí odložila.

„Dohodli jsme se, že chceme znát názor veřejnosti, jaký z návrhů na úpravu prostoru pod ferratou se jí líbí více. Při našem rozhodování bude hrát roli nejen vzhled, ale také realizovatelnost návrhu, jeho cena a především bezpečnost návštěvníků,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška.

Hlasovat budou moct lidé prostřednictvím facebookového profilu Město Děčín či Děčín pro turisty, a to až do 28. května. O tom, co nakonec město realizuje, rozhodne rada na začátku června.

Kdo za návrhy stojí, radnice nezveřejnila. Na městském webu si je ale možné je detailně prohlédnout včetně popisu tvůrců vysvětlujících, proč zvolili konkrétní řešení.

První projekt počítá s vybudováním vyhlídkového místa na místě vstupu do bývalého výtahu na Pastýřskou stěnu.

Počítá také se stojanem, na kterém by byl městský znak. Lezci by pak měli najít sociální zařízení v podobě toalet pod schodištěm vedoucím ke štole. V návrhu nechybí ani lavičky.

„Návrh je rozdělen na čtyři rozdílné části s různými konstrukcemi i použitými materiály: beton, ocel, dřevo a cihla, které korespondují se čtyřmi objekty. První tři nejvíce viditelné objemy jsou definovány jednotlivými signifikantními prvky města: skála pod děčínským zámkem, ocelový most s jeho plánovanou lávkou pro pěší, zalesněný vrcholek nebíčko,“ píší v prvním návrhu jeho autoři. Náklady na tuto variantu by se měly vyšplhat ke čtyřem milionům korun. Přičemž nejdražší by měla být ocelová konstrukce za půl druhého milionu.

Druhý návrh je o poznání skromnější jak po vizuální, tak i po nákladové stránce. Jeho autoři odhadují realizaci na necelé tři miliony korun. Jeho centrální částí je přízemní stavba, ve které bude potřebné zázemí pro lezce mířící na nejvyhledávanější městskou ferratu v Čechách. „Zázemí via ferraty má jednoduchý kubický tvar, který je členěn do dvou částí. V jedné z nich jsou umístěny WC, výlevka a převlékací kabiny. V druhé je místnost pro obsluhu ferraty,“ stojí v popisu.

Otevřená soutěž

Návrhy vzešly ze soutěže, kterou po domluvě s městským architektem Ondřejem Benešem a správcem ferraty uspořádalo město. Že se nejednalo o otevřenou soutěž, kritizuje na městských sociálních sítích řada diskutujících. Podle nich by nabídla na výběr více variant. „Je to ale pohledově velmi exponované místo přímo proti největší děčínské dominantě. Via ferrata je také velmi úspěšnou atrakcí, se kterou si Děčín spojují přespolní turisté. Z těchto důvodů si toto místo zaslouží mimořádnou péči a pozornost,“ napsal například opoziční zastupitel a bývalý předseda komise urbanistiky Otto Chmelík.

Město oponuje tím, že se jedná o malou zakázku a díky výběru zvoleným způsobem Děčín ušetří desítky tisíc korun. „V případě soutěže, tak jak byla vyhlášena, se vyplácí pouze odměny účastníků,“ reagoval mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Podobný způsob výběru vítězného návrhu je navíc zcela respektovaný Českou komorou architektů.