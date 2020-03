Dnes opět přinášíme nový díl oblíbeného seriálu Jak jsme žili na Děčínsku. Najdete ho nejen zde na webu, ale také na stránkách tištěného Týdeníku Děčínsko. Vychází každou středu.

Sezóna 1996/1997 5. místo. | Foto: Archiv BK Děčín

Přelom 80. a 90. let byl ve znamení postupného vzestupu děčínského basketbalového klubu. V roce 1989 sice Lokomotiva, jak se tehdy klub jmenoval, ještě z první ligy sestoupila, ale o čtyři roky později se do něj, již pod novým jménem, vrátila. Od té doby děčínští basketbalisté odehráli všechny ročníky české nejvyšší basketbalové ligy. To se povedlo jen třem dalším tradičním klubům. Na počátku své novodobé ligové historie se Děčín v lize zachraňoval, v polovině 90. let ale již bylo vidět, že může pomýšlet i na víc.