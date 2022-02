Ivan Mládek: Jožina z bažin inspirovaly staré ruské písničky

Ivan Mládek se narodil 7. 2. 1942 v Praze a je absolventem průmyslové školy strojnické a Vysoké školy ekonomické. K hudbě tíhnul už během středoškolských let. V roce 1966 založil Old Time trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském Poetickém klubu Viola a v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V roce 1968 odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. V roce 1971 natočil pro firmu Supraphon první svou skladbu „Upírova píseň“ a od roku 1973 pravidelně natáčel pro Československý rozhlas. Jako humorista se v letech osmdesátých začal realizovat i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním „antiperspektivním“ stylu. Po roce 1989 se dostal na obrazovku televize Nova a jedenáct let pro ni jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady „Čundrcounry show“ a „Country estráda“. V roce 2009 navázal spolupráci s novou TV Barrandov. Se svým Banjo Bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku, Spojených Státech a Ruské federaci. Kromě všech svých hudebních a humoristických aktivit je také autotorem patentu na Guitariano – první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu v USA v roce 2001. V současné době se Ivan Mládek věnuje především výtvarné činnosti a koncertování se svým Banjo Bandem.