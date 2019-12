Nejfrekventovanější se letos ukázaly Křešice s více než 34 tisíci průchody a průjezdy. Přes tři čtvrtiny lidí projely Labskou stezkou na kolech. Nejnavštěvovanější byla v neděli, táhla především v létě. Tazatelé od turistů sebrali přes šest set dotazníků. Zjistili, že přes 90 procent z nich je z Čech, z valné většiny z Ústeckého kraje. Sedm procent těchto turistů přijelo z Německa. Ze tří čtvrtin vyrazili na den, 10 procent z nich na dva, zbytek na déle.

Velká útrata

Za občerstvení utratili cyklisté v průměru 400 korun. Cizinci se ubytovali asi za 700 korun. Z toho vyplynul ekonomický přínos pro region. „Za sezonu březen říjen letošního roku činí tento odhad 40 milionů korun. Polovina připadá na zahraniční turisty a polovina na návštěvníky z ostatních krajů,“ uvedla Magdalena Fraňková z krajského úřadu s tím, že obyvatelé Ústeckého kraje na stezce utratí dalších téměř 19 milionů korun.

Obliba Labské stezky roste i u těch, kdo na ni mají nejblíž. „Pozorujeme zvyšující se zájem místních, kteří stezku čím dál více využívají k trávení volného času a k aktivnímu odpočinku na kole i na in-line bruslích nebo pro běh,“ popsal Michal Horáček z Destinační agentury České středohoří, která Labskou stezku v Ústeckém kraji propaguje. O tom, že se na ní vyplácí podnikat, tu svědčí nově vzniklá občerstvení.

Využívejte i řeku

V destinačce se teď zaměří na propagaci Labské stezky i pro poříční turistiku. Na řece je totiž řada opomíjených půjčoven malých lodí, které si lidé můžou půjčit na den i týden. „Labe není jen něco, co tady protéká, ale dá se na něm dobře vyžít,“ je přesvědčený ředitel agentury Luděk Jirman. S podporou ministerstva pro místní rozvoj a Ústeckého i Středočeského kraje chtějí v destinačce v příštích dvou letech zmapovat služby na Labi týkající se vody i občerstvení.

Z celkové délky Labské stezky 370 kilometrů jich 96 leží v Ústeckém kraji. Zatím poslední naplánovaný úsek k úpravě terénu mezi Třebouticemi a Nučnicemi mají dokončit do října příštího roku. Naváže na už vybudovanou část z Litoměřic do Třeboutic. Trasu dlouhou 2,9 kilometru upraví firma PORR za 45,17 milionu korun. Koordinátorem a realizátorem výstavby stezky je Ústecký kraj, získává na to i dotace z IROP.