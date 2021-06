Středoškolský kampus, internát nebo učňovské středisko. Krajští zastupitelé na svém pondělním jednání schválili jako záměr více než půlmiliardovou investici do středních škol. Peníze zamíří do Varnsdorfu, Děčína a Ústí nad Labem.

Stavba nového internátu, demolice toho starého, tělocvična, parkoviště, opravená hlavní budova školy. To vše za více než 400 milionů korun. Střední školství ve Varnsdorfu čeká podle schváleného investičního záměru výrazná proměna a modernizace. V současné době například musí využívat dva domovy mládeže nebo dvě jídelny. Po dokončení výstavby kampusu, která je rozdělena do čtyř etap, by zdvojené provozy měly být sloučené do jednoho. „Máme velkou radost. Snažili jsme se o to tři roky. Jsme s 1150 žáky šestá největší škola v Ústeckém kraji a doposud jsme neměli vlastní tělocvičnou,“ uvedl ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy Varnsdorf Petr Kotulič. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele dokumentace, první etapa by pak mohla začít na přelomu let 2023 a 2024.

Původně měla být součástí varnsdorfského středoškolského kampusu také sportovní hala, podle schváleného záměru ale kraj vybuduje jen tělocvičnu bez hlediště. „Díky tomu ušetříme přibližně 13 milionů korun,“ řekl při projednávání záměru na krajském zastupitelstvu radní pro majetek a investice Tomáš Rieger.

Téměř sto milionů včetně daně pak poputuje do Střední školy řemesel a služeb v Děčíně, která potřebuje už řadu let opravit domov mládeže. „Od 70. let se do té budovy ve velkém neinvestovalo s výjimkou střechy před deseti lety,“ vysvětlil ředitel školy Tomáš Daněk, proč je oprava potřeba. Budova také dostala po povodních v roce 2002 novou fasádu, ale i ta se dnes už olupuje.

Internát poskytuje dočasný domov studentům hned několika středních škol a už neodpovídá současným standardům, bydlí v něm okolo padesátky dětí. Například elektřina je ve velké části budovy vedená v hliníku, což způsobuje problémy při současném napojení většího množství elektroniky.

Domov mládeže tak projde kompletní rekonstrukcí, jež se zaměří na druhé a třetí podlaží, kde mají ubytovaní žáci například společné sprchy na celém patře. Po rekonstrukci by mělo být jedno sociální zázemí jen pro dva pokoje. Nové bude i centrální vytápění, doposud je na každém patře zvlášť kotel. Počítá se také s tím, že celý dům bude podříznut, aby se zabránilo vzlínání vlhkosti.

Dočká se i Ústí

Třetí velká investice pak zamíří do Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem, která chystá opravu střediska na Stříbrníkách. „Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení, výměnu podlahových krytin, úpravu stávajícího atria na velkoprostorovou učebnu,“ popsal další více než stomilionovou investici mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Zároveň kraj nechá tuto školu zateplit a vyměnit okna, aby uspořil náklady na energie.