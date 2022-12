Výraznou proměnou prochází nemocnice v Děčíně. Po demolici několika starých budov a hlubokých výkopech přišla na řadu také výstavba. Krajská zdravotní za 880 milionů korun staví nový centrální příjem, operační sály nebo dvoupatrové parkoviště. Hotovo by mělo být do konce roku 2023.

Právě v jeho druhé polovině očekává Krajská zdravotní největší problémy. V tu dobu totiž nebude možné zajistit plnohodnotný chod nemocnice v Děčíně, které budou muset vypomoci jiná zařízení v okolí. Počítá se například s tím, že část elektivní péče dočasně přeberou nemocnice v Rumburku a v Litoměřicích. Budovaná přístavba je první novostavbou v areálu děčínské nemocnice od přelomu 80. a 90. let, kdy byl postavený pavilon, ve kterém dnes sídlí interna, dětské nebo neurologie.

Nejstarší veterán v Česku dosloužil, v rumburské nemocnici mají nové CT

Největší letošní investicí na Děčínsku je rekonstrukce trati mezi děčínským východním nádražím a Prostředním Žlebem. Ta zahrnuje kromě opravy samotné trati také rekonstrukci 400 metrů dlouhého tunelu pod Kvádrberkem a výměnu mostu přes Labe.

Pro výměnu 110 let starého mostu, který téměř výhradně využívají nákladní dopravci při cestě do severomořských přístavů, se Správa železnic rozhodla kvůli jeho špatnému stavu. Před zahájením rekonstrukce po něm jezdily vlaky třicetikilometrovou rychlostí, zvažovalo se dokonce zavedení jen desetikilometrové rychlosti. Po výměně mostní konstrukce by zde měly jezdit vlaky až padesátikilometrovou rychlostí. Nový most již úspěšně prošel zátěžovou zkouškou, vlaky by se na něj měly vrátit v únoru. Rekonstrukce trati včetně tunelu a mostu vyjde Správu železnic na 1,1 miliardy.

Výrazně se letos ulevilo řidičům jezdících po třech významných silnicích. Po třech stavebních sezónách dokončil kraj rekonstrukci přibližně 17 kilometrů komunikace mezi Děčínem a Starým Šachovem, kterou řidiči využívají především při cestách do České Lípy. Kraj za opravu, která zahrnovala i padesát propustků nebo šest mostů, dohromady 600 milionů korun, přibližně 70 procent této částky pokryla dotace.

Bufetové snídaně v mostecké nemocnici bodují, projekt odstartoval i v Děčíně

Jen o stavební sezónu méně trvala oprava Nového mostu v Děčíně, který byl dlouhodobě ve velmi špatném stavu a silnice byla plná nebezpečných výmolů. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou jeho pravobřežní části za přibližně 75 milionů korun loni na podzim, dokončilo ji letos na konci září. Nejrychleji pak silničáři zvládli opravu silnice z České Kamenice směrem na Žandov, kde byly dopravní komplikace pouze během letošního roku. Za devět kilometrů nové silnice kraj zaplatil 163 miliony korun.

V roce 2022 se rozjela dlouhé roky očekávaná přestavba bývalého Bowlingu v Děčíně – Křešicích na domov se zvláštním režimem, který je určený pro lidi s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence. Pro ty je na severu Čech dlouhodobě nedostatek vhodných lůžek a nový domov v Křešicích by měl v Děčíně alespoň částečně pomoci tuto špatnou situaci vyřešit. Pacientů s demencemi navíc dlouhodobě přibývá a je tak možné očekávat, že potřeba speciálních zařízení věnujících se péči o ně stále poroste. Po rekonstrukci bývalého hotelu by zde mělo být 42 lůžek pro klienty s Alzheimerovou nemocí, přestavba by měla vyjít na více než 130 milionů korun.