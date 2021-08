S komplikacemi musí tento týden počítat pacienti ze Šluknovského výběžku mířící do rumburské nemocnice se svými zdravotními problémy na interní oddělení.

Lužická nemocnice v Rumburku. | Foto: Martin Motl

Kvůli čerpání dovolených je od pondělí 9. srpna do pátku 13. srpna omezen provoz interní ambulance. V pondělí, úterý, čtvrtek a pátek je ambulance zcela uzavřena, ve středu bude v provozu od 10 do 13.30 hodin. Tento měsíc je to již druhé omezení provozu v Lužické nemocnici, na začátku srpna totiž na jeden den uzavřela chirurgickou ambulanci. I v tomto případě bylo oddělení uzavřeno kvůli nedostatku zaměstnanců.