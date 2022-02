Poprvé se Ignác Arnož do Afriky vydal v roce 1922. „Do Afriky nastoupil cíleně, prostřednictvím marianhillských misionářů. Díky nim se dostal do Zimbabwe. Jeho hlavním působištěm bylo Bulawayo, což je dnes druhé největší zimbabwské město,“ říká afrikanistka a autorka výstavy Marie Imbrová.

Katolický misionář a později i biskup se narodil v Chrástu, dnešní části Děčína, v roce 1885. Po ukončení studií na biskupském gymnáziu v Bohosudově v roce 1906 zamířil na další studia na papežskou českou kolej v Římě. Tam se dostal díky svým studijním výsledkům na základě doporučení litoměřického biskupa.

Právě jeho vzdělání hrálo významnou roli v jeho další životní pouti. Mezi marianhillskými bratry totiž patřil mezi ty nejvzdělanější, po návratu z prvního pobytu v Africe řídil například kněžský seminář ve Würzburgu. „Když v roce 1930 získal marianhillský řád obrovskou oblast okolo Bulawaya, potřebovali někoho, kdo by ji spravoval. Proto Arnože povolali zpět do Afriky, ve které zůstal až do konce svého života,“ přibližuje nejvýznamnější okamžik v Arnožově životě Imbrová.

Jeho úkolem bylo vybudovat zcela novou misii. To zahrnovalo nejen duchovní službu, ale především správu desítek škol nebo nemocnic. Později byla misie povýšena na vikariát a dosavadní prefekt Arnož byl povýšen do hodnosti biskupa busirského. Při této příležitosti se na krátkou dobu vrátil do Čech, biskupské svěcení totiž přijal v Litoměřicích od tehdejšího biskupa Antonína Aloise Webera.

Zdroj: Ilona Rosenkrancová

Ignác Arnož patřil dlouhé roky mezi širší veřejností neznámé rodáky, ačkoliv je jedním z nejvýznamnějších lidí narozených ve 20. století v Děčíně. Muzejníkům se podařilo získat od podmokelského faráře Františka Jiráska jeho korespondenci s Harrym Mitrovským z Děčína, při pátrání pomohli také archiváři ze státního okresního a státního oblastního archivu. Pro řadu dokumentů zajeli děčínští muzejníci při své soukromé cestě přímo do Bulawaya.

„Na jeho hrob jsme přivezli kamínek se znakem Podmokel. Požádali jsme místní, aby nám dovolili odvézt z jeho hrobu tři kamínky. Ty se tak vrátily do Děčína a jsou součástí výstavy,“ dodává afrikanistka a bývalá diplomatka s bohatými zkušenostmi právě ze Zimbabwe a z Keni.

Společně s muzejní dokumentaristkou plánovala cenu do nitra Afriky více než 18 měsíců. Původně měly vyrazit už v roce 2020, tehdy jim ale plány překazila covidová pandemie. Pouhý týden před plánovaným odletem totiž zavřeli hranice. Nevyšlo ani několik následujících termínů. Do Zimbabwe se tak dostaly až loni na podzim. „Afrikou jsem okouzlená, o takové cestě jsem snila dlouho. I díky odkladům jsem se mohla na Afriku připravit i fotograficky,“ říká děčínská fotografka Ilona Rosenkrancová, jejíž fotografie africké přírody výstavu o Arnožovi doprovází.

Přímo v Zimbabwe měla na starosti také dokumentování archivních pramenů, které přiblíží život děčínského rodáka návštěvníkům muzea. Z Afriky si ale přivezla i jednu nepříjemnou zkušenost. Přímo v hotelu, ve kterém v minulosti pobývala například královna Viktorie, na ni zaútočil pavián a pokousal ji. „Držela jsem foťák a asi si myslel, že mám něco dobrého, takže na mne zezadu zaútočil. Hned v tom hotelu mi to ošetřili a nasadili antibiotika. Takže mám krásnou vzpomínku v podobě dvou jizev,“ dodává Rosenkrancová.

Výstava přibližující život Ignáce Arnože začíná v děčínském oblastním muzeu vernisáží 9. února v 17 hodin. Kromě dobových dokumentů nabídne také fotografie ze současnosti nebo autentické africké výrobky. Výstava bude k vidění do 15. května.