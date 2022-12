Na postupné obnově hvězdárny v Mikulášovicích pracují již řadu let. Nejprve bylo potřeba opravit mechanismus v kopuli a pořídit dalekohled. Nyní se město věnuje stavebním úpravám. Na ty si město vzalo 40 milionů korun úvěr, z toho třicet padne na samotnou hvězdárnu. Deset milionů radnice využije následně na částečné financování posunutí zdi a výstavbu chodníku podél hvězdárny. „Rekonstrukce by měla být dokončena v květnu příštího roku,“ říká starosta Mikulášovic Aleš Jandus.

Ze svých původních plánů muselo město kvůli špatnému technickému stavu secesního domu slevit. Úplně nebudou dokončené interiéry bytové části domu a spolkových prostor, které měly vzniknout v přízemí. „Byl problém se statikou. Zadní část hvězdárny se musela zčásti ubourat, museli jsme udělat nové základy a vystavět zeď z cihel, vše podle požadavku památkářů. Abychom se vešli do rozpočtu, schválilo bývalé zastupitelstvo méněpráce,“ vysvětluje Jandus a zdůrazňuje, že hvězdárny jako takové se škrty nedotkly.

Jedna z nejstarších

O provoz hvězdárny se budou starat mikulášovičtí astronomové, kteří nabízeli možnosti pozorování hvězdné oblohy již před zahájením rekonstrukce. „Chtěla bych otevřít astronomický klub pro dospělé a později i pro děti. S dětmi si spíše hrajeme, dospělí spíše chtějí informace,“ říká Věra Bartáková, která si chce vychovat i své nástupce. V hvězdárně plánuje i nadále pořádat akce pro veřejnost při mimořádných událostech jako jsou zatmění nebo víkendová pozorování.

Hvězdárna v Mikulášovicích je více než sto let stará, patří k nejstarším u nás. V roce 1913 se rozhodl místní lékárník Adolf Krause využít přestavby jednopatrového secesního domu s lékárnou k vybudování vlastní pozorovatelny na přilehlé věžičce. Pod třímetrovou kopuli nechal namontovat dalekohled Mertz. Kraus byl členem Světové astronomické společnosti a spolupracoval s hvězdárnou v Berlíně-Treptowě. Jenže mikulášovická hvězdárna neměla dlouhého trvání. Když Kraus v roce 1939 zemřel, znamenalo to i konec činnosti hvězdárny. Její vybavení bylo koncem 60. let 20. století rozebráno a zničeno.

Více než 85 let se nebylo možné z kupole hvězdárny dívat dalekohledem na nebe. Až před sedmi lety Mikulášovice hvězdárnu obnovily a následně se jim podařilo získat kvalitní dalekohled. Ani oba domy vždy nepatřily městu. V 90. letech je totiž radnice prodala, stejně jako se prodávaly obecní domy po celé republice. Jenže noví majitelé se o ně nestarali a v centru města začala vznikat ruina. Aby radnice zabránila zhroucení vzácné památky, rozhodla se domy před lety od soukromých vlastníků zpět vykoupit.