Kromě obvyklého kulturního programu byla letos součástí slavností také vernisáž výstavy Liechtensteini v Rumburku. Letos si totiž Rumburk město připomíná 340 let od příchodu tohoto významného šlechtického rodu do města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.