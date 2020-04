Jarní hromadné očkování psů a koček, která zajišťuje řada měst a obcí, letos na jaře nebude.

Nedovolí je uspořádat mimořádná vládní opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru. Například v Děčíně by se mělo uskutečnit na podzim, pokud to situace dovolí. Ve Františkově nad Ploučnicí pak očkování zorganizují co nejdříve po uvolnění restrikcí. Každý chovatel si tak musí sám pohlídat a zajistit včasné očkování svého zvířete. Vakcinaci je potřeba opakovat po roce či dvou v závislosti na použité očkovací látce.