„Chceme dárcům umožnit co nejsnadnější způsob darování. Na transparentním účtu bude následně vidět, na co jsme jejich prostředky využili,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Město v současné době pracuje na zastřešení hrobky, do které dlouhé roky zatékalo, a tím se velmi rychle zhoršoval její stav. Střecha by měla být hotová v nejbližších týdnech.„Je tam hrubá konstrukce střechy a řeší se okolní pískovcové kameny. Z pohledu statiky je budova stabilizovaná, nehrozí už její zřícení. V přízemí je to komplet vyklizené. Až bude dokončená střecha, bude možné vyndat podpůrnou výdřevu,“ přibližuje stav hrobky Jan Kolář.

Ještě letos by měly začít sanační práce na zdivu, což stále patři mezi statické zajištění památky, které ještě nedávno hrozilo zřícení. Ve velkém se záchranné práce rozběhly poté, co město získalo hrobku do svého vlastnictví od spolku Omnium.

Pivo Dittrich jako patron

Do sbírky budou přispívat nejen donátoři z řad milovníků regionu a historie, ale také z řad milovníků místního piva. Pivovar Falkenštejn se totiž domluvil s radnicí, že z každého prodaného piva Dittrich přispěje do sbírky na transparentním účtu určitou částkou.

„Budeme dělat také reklamu, aby se do sbírky zapojili i další podnikatelé i občané. Pro nás je to podpora regionu, jsme lokální pivovar. Když se bude dařit Krásné Lípě, bude se dařit pivovaru. Když se nebude Krásné Lípě dařit, nebude se dařit ani pivovaru,“ připomíná majitel pivovaru Falkenštejn Jan Srb.

Transparentní účet

na obnovu hrobky.

Město Krásná Lípa pořádá veřejnou sbírku na opravu Dittrichovy hrobky. Sbírka se provádí shromažďováním prostředků na transparentním bankovním účtu, vedeném u České spořitelny, číslo: 6677308389/0800.

Sám by byl rád, kdyby se pivo Dittrich stalo patronem sbírky na obnovu Dittrichovy hrobky. „Je to význačná památka, která by se do budoucnosti mohla stát velkým lákadlem Krásné Lípy,“ dodává krásnolipský pivovarník.

Kolik bude celková obnova mauzolea stát, není přesně jasné. Je ale zřejmé, že se bude jednat o desítky milionů korun. Jen letos zaplatí Krásná Lípa za opravy 3,7 milionu korun, z toho je 1,7 milionu dotace od kraje na záchranu památek. V příštích letech by pak měla získat další tři miliony z evropských dotací.

„Jen obnova vzácné mozaiky v suterénu hrobky, kde jsou uložené ostatky Dittrichů, vyjde podle odhadu na osm milionů korun. Drahé jsou také vitráže, každá stojí až stovky tisíc korun,“ vyjmenovává krásnolipský starosta velmi nákladné položky v obnově hrobky.

Hrobky si cení především památkáři. Navrhl ji na konci 80. let 19. století význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff. „Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přibližuje významnost hrobky v Krásné Lípě Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Zateplená korkem a asfaltem

Dittrichova hrobka je unikátní nejen svým autorem, ale také technickým řešením. Stavba byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko ní pak stojí menší budova s komínem – kotelna pro vytápění hrobky.

Dittrichové byli nejvýznamnější podnikatelskou a mecenášskou rodinou v Krásné Lípě a okolí. Přímo ve městě financovali například stavbu starobince, dětské zotavovny nebo bývalé nemocnice. Výrazně se podepsali také na podobě polského města Žyrardów, se kterým Krásnou Lípu pojí partnerství.