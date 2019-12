Poprvé od roku 1942 bude možné slyšet ve Hřensku zvuky dvojice zvonů. V úterý odpoledne je do zvonice vyzvedl Petr Rudolf Manoušek, který je autorem řady nových zvonů také na Děčínsku. Poprvé se nad Hřenskem rozezní během první adventní neděle 1. prosince.

Hřensko má v kostele opět dva zvony. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Na prostranství před hřenským kostelem se v úterý sešlo několik desítek lidí. Chtěli být svědky události, která se opakuje jen jednou za desítky let. „Letos slavíme 30 let svobody. A zvony jsou poslové svobody,“ řekl generální vikář Martin Davídek krátce před tím, než se posvěcené zvony vznesly do výšky do věže. Ta je tak po 77 letech znovu kompletní. Jeden z dvojice zvonů byl totiž v roce 1942 odvezen a roztaven pro válečné potřeby Třetí říše.