Hřensko zvažuje zákaz prodeje pyrotechniky, reaguje tak na nedávný lesní požár

Koupit si ve Hřensku rakety nebo petardy, vyjít nad vesnici do lesa a tam je odpálit. Dnes nikterak výjimečný scénář by mohl být brzy nerealizovatelný. Obec totiž zvažuje zákaz prodeje zábavní pyrotechniky na celém území Hřenska. Naposledy vyjížděli hasiči do Českého Švýcarska k požáru způsobenému pyrotechnikou minulý týden.

Pyrotechnika, ilustrační foto | Foto: Deník/Šárka Hoblíková