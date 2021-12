Ústecký kraj se dohodl s provozovatelem přívozu mezi Schönou a Hřenskem na smlouvě o zařazení do Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).

Turisté mířící do Českého Švýcarska tak budou moci kromě autobusů využít i vlaky jezdící z Děčína do německé Schöny, odkud budou moci s krajskou jízdenkou přejet Labe a pokračovat dál do Českého Švýcarska. Kraj za každého cestujícího zaplatí jedno euro s tím, že maximální roční částka bude pět tisíc eur. Smlouvu ve středu 15. prosince schválili krajští radní, schönsko-hřenský přívoz tak bude do DÚK zařazen od začátku příštího roku.