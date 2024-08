Silnici, která je páteřní komunikací při cestách Českým Švýcarskem, silničáři uzavřeli ve středu 28. srpna. Podle prvotních odhadů by měla uzavírka trvat týden. „Již se nám podařilo sehnat firmu, která by měla skálu zabezpečit. Nastoupit by měla v pondělí, kdy skalní objekt obhlédne také geolog,“ řekl ve čtvrtek Deníku Aleš Kocián z děčínského provozu krajské Správy a údržby silnic.

Přestože by měla uzavírka trvat poměrně krátce, je dalším problémem pro v poslední roky těžce zkoušené Hřensko. V porovnání s jinými podobnými událostmi z posledních let se k částečné uzavírce silnice procházející obcí staví smířlivě. „Nezdá se mi to jako velká komplikace, nijak to neomezuje místní ani turisty. Hned v pondělí nastoupí firma, takže to bude poměrně krátké,“ říká starostka Hřenska Kateřina Horáková.

Přímo pod nebezpečnou skálu nesmí jezdit auta, nesmí tam chodit ani pěší. Přesto po silnici na levém břehu Kamenice turisté běžně procházejí. Na lávkách přes říčku protékající celou obcí totiž není žádné upozornění na nebezpečí, nejsou tam ani zákazové značky. Ty jsou, i pro pěší, pouze na hlavní silnici na začátku a na konci uzavírky.

Na nedostatečné značení si stěžují i místní. „Když jedou od Mezní Louky, tak zjistí až ve Hřensku, že dál na Děčín neprojedou. Takže se tu otáčí v křižovatce. Nebo to risknou a projedou, takových není vůbec málo,“ popisuje realitu současného Hřenska obsluha jednoho z místních gastronomických provozů. Podobný problém mají také turisté mířící do Českého Švýcarska od Děčína, což je nejčastější cesta do národního parku. Že je silnice na Mezní Louku neprůjezdná zjistí až po patnácti kilometrech ve Hřensku. „Mohou ale zaparkovat ve vnitřním Hřensku a pak pokračovat směr Divoká soutěska nebo Pravčická brána. Navíc kousek od parkovišť je zastávka autobusů, které propojují Janov a Meznou,“ nabízí alternativní možnost pro turisty přijíždějící od Děčína hřenská starostka.

Hřensko má s ohledem na svou polohu uprostřed dvou hlubokých kaňonů s padajícími či nestabilními svahy dlouholeté zkušenosti. Obec chrání na pravém břehu Kamenice a pravém břehu Labe vysokozátěžové bariéry, které by si měly poradit nejen s kameny až o hmotnosti dvacet tun, ale i se stromy. Čas od času přesto kameny dopadnou až na silnici vedoucí mimo úseky chráněné bariérou. V posledních letech spadl velký kámen například na silnici vedoucí ze Hřenska do Německa, dočasně bylo nutné uzavřít také silnici na Mezní Louku, kde u Klepáče hrozilo skalní řícení.

