Geologům patří soutěsky Kamenice nebo Gabrielina stezka už několik měsíců. Zjišťují zde rozsah škod, které napáchal velký letní požár a který poškodil i řadu skalních objektů. „Zpráva, která má určit problematická místa, bychom měli od České geologické služby dostat v nejbližších dnech. Teprve poté budeme moci stanovit postup dalších prací,“ řekl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. ČGS správě parku doporučila, aby se zahájením sanačních prací počkala až po zimě. Během mrazivých měsíců se totiž působením vody a nízkých teplot totiž může řada problematických míst vyřešit sama.

Takto vypadaly soutěsky v plné sezoně před ničivým požárem

I proto nyní není možné přesně říct, kdy se podaří cesty, po kterých každoročně proudí stovky tisíc lidí, bezpečně zprovoznit. „Uděláme vše pro to, aby se o Velikonocích mohlo začít v soutěskách jezdit na lodičkách. Ale slíbit to nemůžeme,“ uvedl Salov s tím, že problematické jsou také ohořelé kmeny. Kromě soutěsek se geologové zaměřují i na Gabrielinu stezku. Tam budou práce trvat i s ohledem na její délku déle. Na této cestě je ale možné dočasně zprovoznit obchůznou trasu.

Na kolik přesně práce vyjdou, zatím není jasné. Předběžné náklady bude možné stanovit až na základě zprávy ČGS a na základě rozsahu nezbytných prací. „Pokud náklady budou přesahovat naše možnosti, budeme muset jednat o financování sanačních prací s ministerstvem životního prostředí,“ doplnil mluvčí správy národního parku.

Soutěsky v Hřensku se letos neotevřou. Na Pravčickou bránu snad za několik týdnů

O tom, že by se na jaře příštího roku lodičky v soutěskách Kamenice nerozjely, nechce hřenský starosta Zdeněk Pánek ani slyšet. „To by pro nás bylo ekonomicky likvidační. Nejen pro obec, ale i pro podnikatele napojené na cestovní ruch,“ řekl rázně starosta. Pro obec jsou totiž peníze ze vstupného do soutěsek velmi výrazným příjmem, tvoří drtivou většinu rozpočtu Hřenska. „Neustále tlačím na to, aby práce byly co nejrychlejší. Zásadní pro nás je cesta od vstupu do soutěsek k dolnímu přístavišti Edmundovy soutěsky. Na to by se měli geologové zaměřit především,“ doplnil starosta Pánek s tím, že jakmile to bude možné, vyčistí Hřensko plavební dráhu. Srubový dům i lodičky jsou totiž připravené okamžitě na provoz, požár je nezasáhl.

Návštěvníci Českého Švýcarska musí během listopadu a prosince počítat s novým omezením. Od 7. listopadu totiž začne další těžba nebezpečných stromů podél cesty od Tří pramenů k Pravčické bráně. „Na cestě se bude pracovat vždy od pondělí do čtvrtka, v pátek a o víkendech bude možné k Pravčické bráně dojít. Využijeme tak dny v týdnu, kdy bude areál brány uzavřený,“ vysvětlil Salov. Po dobu kácení stromů bude cestu hlídat najatá strážní služba, aby se k Pravčické bráně nikdo nevydával a neohrozil tak bezpečnost svou i dřevorubců.