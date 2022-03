„Pokud by vyšlo počasí, okamžitě zareagujeme a budeme jezdit i během prvních dvou týdnů denně,“ hlásí připravenost na další návaly turistů hřenský starosta Zdeněk Pánek. V běžných letech jich do soutěsek na řece Kamenici dorazí až 400 tisíc, během covidových roků se propad v návštěvnosti pohyboval okolo padesáti procent.

I letos musí návštěvníci jedné z největších atrakcí Českého Švýcarska počítat s omezeními kvůli kůrovcové kalamitě. Ani letos nebude možné sestoupit do soutěsek přes Soorgrund. Lodičky proto poplují z dolního přístaviště, u horního přístaviště se otočí a vrátí zpět. Cestující zaplatí stejné jízdné, jako kdyby pluli pouze jedním směrem.

Polovina řidičů v Českém Švýcarsku stojí mimo parkoviště, ta kapacitou nestačí

Od letošní sezony čeká na návštěvníky Edmundovy a Divoké soutěsky zásadní změna při pěší cestě hlubokým skalním zářezem. Definitivně totiž zmizí všechny kovové prvky, jako jsou například zábradlí a nahradí je dřevo, které se do národního parku více hodí. „Ve vlastní režii jsme vyměnili zábradlí od dolního přístaviště v Edmundově soutěsce až po výstup ze soutěsek. To zvládli naši chlapi přes zimu,“ říká Zdeněk Pánek. Nyní dokončují řemeslníci více než půlkilometrový úsek mezi Mezním můstkem a dolním přístavištěm Divoké soutěsky, na který Hřensko získalo dotaci tři miliony korun. Dohromady bude stát téměř pět milionů. Hotovo by zde mělo být v dubnu nebo v květnu.

Zdroj: DeníkStejně jako před loňskou sezonou, i letos museli vyrazit do prudkých strání nad soutěskami dřevorubci. Pokáceli další suché stromy, které hrozily pádem buď do plavební dráhy, nebo přímo na turistickou stezku vedoucí na dně soutěsky. Oproti loňsku by rozsah kácení měl být přibližně poloviční.

Také ve Hřensku se snaží v rámci svých možností pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a pošlou 100 tisíc korun na účet Člověka v tísni. Kromě toho, kdo se prokáže vízem na strpění určeném právě pro utečence z napadené země, bude mít letošní sezonu jízdu na lodičkách zdarma, nebudou platit ani parkovné v obci. To platí nejen pro dospělé, ale také pro děti.