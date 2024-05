Hřensko vypovědělo Povodí kvůli bezpečnosti smlouvu na údržbu Edmundovy soutěsky

Do Edmundovy soutěsky svoje lidi nepustíme, je to nebezpečné. To byl podle nového vedení Hřenska hlavní důvod, proč se obec rozhodla vypovědět letitou smlouvu s Povodím Ohře na čištění koryta řeky. Státní podnik tak nyní musí zajistit čištění od napadaných větví a celých stromů vlastními silami.

Prokop Pithart provádí lesy zasaženými požárem. Video z března 2024. | Video: Se svolením Správy národního parku České Švýcarsko

