Podle Bukovského to na záměru vybudování přístaviště nic nemění. „Věříme, že po tomto doplnění a novém předložení v dubnu letošního roku budou dopady stavby vyhodnoceny dostatečně konkrétně a úřad bude moci ukončit posuzování tohoto drobného záměru ve zjišťovacím řízení EIA,“ doplnil Bukovský. Drobný záměr, jak o novém přístavišti hovoří Bukovský, má být 90 metrů dlouhé molo připoutané k dalbám nad Hřenskem.

Podle ŘVC by pak nebylo potřebné plnohodnotné posouzení EIA jako na velkých stavbách, což ve výsledku povede k úspoře peněz i času při přípravě této stavby a nebude nutné absolvovat další administrativní procesy spojené s velkým posuzováním.

Edmundova soutěska zůstane zavřená. Hrozí tam pády stromů i kamenů

S tímto názorem ale nesouhlasí Správa Národního parku České Švýcarsko, která bude stavbu posuzovat jako orgán ochrany přírody. „Nemohu předjímat rozhodnutí státní správy. Ale když jsme došli při původní žádosti k názoru, že nemůžeme vyloučit vliv na životní prostředí, je nepravděpodobné, že nyní bychom takový vliv vyloučit mohli,“ řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Takové rozhodnutí by znamenalo standardní posouzení vlivu stavby na životní prostředí. „Z toho by pak mělo vyplynout, jaká zmírňující nebo kompenzační opatření je potřeba udělat. To vše by záleželo na tom, jak EIA vyjde. Je potřeba, aby to odborná osoba vyhodnotila,“ poukázal Salov.

Desítky přístavišť

Ředitelství vodních cest se pustilo do budování celé sítě přístavišť na Labi. Loni například otevřelo přístaviště v Děčíně na nábřeží pod městskou knihovnou. Momentálně pracuje na přístavištích v Litoměřicích a Roudnici nad Labem, kde vyrůstá také servisní centrum pro lodě. Ty by zde měly mít možnost doplnit pohonné hmoty nebo vyčistit chemické toalety. „Hotových nebo ve výstavbě je v tuto chvíli deset přístavišť. Dalších 15 chceme začít stavět příští rok,“ řekl nedávno Deníku ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.