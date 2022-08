Do soutěsek se zatím zástupci obce nedostali. Nemohli si tak překontrolovat, v jakém stavu jsou pokladny, lodičky, cesty nebo zázemí. Už nyní ale vědí, že plavební dráha je plná popadaných stromů a bude nutné ji vyčistit. Vědí také, že finanční ztráty budou obrovské. „Jsou to nesmírné finanční ztráty, narůstají každý den. Zatím nevíme, kdy to skončí, ale už nyní můžeme mluvit o milionech,“ říká starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Každý den neprovozu lodiček v soutěskách obec přichází o stovky tisíc korun. Dospělý zaplatí například v Edmundově soutěsce za svezení 120 korun, takových návštěvníků tam za den dorazí i výrazně více než tisíc. V silných dnech až několik tisíc. Letos se přitom Hřensko nadechovalo po dvou velmi hubených covidových letech, která jej připravila až o polovinu návštěvníků. Z prvních týdnů sezóny to dokonce vypadalo, že by se mohly zopakovat velmi dobré roky, které byly naposledy v letech 2018 a 2019. Nyní je jisté, že tomu tak nebude.

Podle Pánka je obec schopna si sama zajistit průzkum stavu soutěsek i případné opravy. To bude ale možné teprve poté, kdy několik kilometrů dlouhou trasu projde správa národního parku a její geologové, kteří určí, zda ji není potřeba sanovat. S tím správa počítá, stejně jako s tím, že bude muset přijmout zvláštní opatření, která budou muset trvat nejméně týdny. Z řady míst bude nutné vyloučit přístup veřejnosti, to platí především pro požární plochu, která je stále nebezpečná.

„Budeme muset držet požární hlídky a dohašovat ohniska, která se budou znovu objevovat. Shořela totiž až půl metru silná vrstva organické hmoty, kterou se určitě nepodařilo prohasit v plné ploše a síle,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Ochrana přírody počítá také s nasazením moderních technologií. Situaci v Českém Švýcarsku by i nadále měly monitorovat drony s termokamerami. Těmi budou vybaveni také lesníci správy národního parku, kteří budou držet i noční hlídky. Kolik všechna tato opatření budou správu parku stát, zatím jasné není. „Nyní je důležité, aby nedošlo k dalšímu rozšíření ohně. A to především do obcí,“ doplnil Salov.

Hodně práce ale čeká také na samotné Hřensko, které bude muset obec znovu zpřístupnit. „Budeme muset zajistit, aby se lidé mohli znovu vrátit do svých domovů. Nyní, kdy tu jezdí 200 cisteren, si neumím představit, že by se tu setkávala osobní vozidla s těžkou technikou. To by mohlo dojít k újmě na zdraví nebo poničení majetku,“ je si starosta Pánek vědom toho, že není možné uspěchat návrat lidí zpět do evakuovaných částí Hřenska.