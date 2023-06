Hřensko se od pondělí 12. června přidalo k obcím, kde je omezeno odpalování zábavní pyrotechniky. Novou obecní vyhlášku řešící používání petard nebo rachejtlí v pondělí jednomyslně schválili hřenští zastupitelé. Původně zamýšlelo Hřensko zcela zakázat prodej pyrotechniky. Na ten ale nakonec nedošlo, s odkazem na dřívější nález by jej pravděpodobně zrušil Ústavní soud. Ten už v roce 2012 podobnou vyhlášku zrušil Liberci.

Hřensko přijalo vyhlášku omezující používání pyrotechniky. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Zákaz používání pyrotechniky zavedla nová vyhláška na zastavěném území, tedy ve Hřensku a na Mezní Louce a na Mezné. Odpalovat ji bude možné pouze na Silvestra jednu hodinu po půlnoci na přelomu roku. V lesích národního parku i chráněné krajinné oblasti ji zakazuje přímo zákon.

„Vedlo nás k tomu několik událostí, které se ve Hřensku staly, kdy nám kvůli odpalování pyrotechniky shořely velké kusy lesa. Například letos za takovým požárem stál neodpovědný občan Německa, který si pyrotechniku zakoupil ve Hřensku,“ vysvětloval motivaci k sepsání vyhlášky starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Ten byl původně přesvědčen o tom, že bude možné omezit nejen používání, ale především prodej pyrotechniky ve Hřensku. Od tohoto záměru nakonec Hřensko ustoupilo, obávalo se totiž, že by takovou vyhlášku Ústavní soud zrušil. „Seznámil jsem se s nálezem Ústavního soudu z roku 2012, kdy soud zrušil obecně závaznou vyhlášku v Liberci, který zakázal prodej pyrotechniky na určitém místě,“ přibližuje důvody ke změně Pánek, který je civilní profesí právník.

Dvě kontroly od roku 2021. Stát na dozor nad pyrotechnikou ve Hřensku rezignoval

Hřensko se chce pokusit vyvolat jednání s místní vietnamskou komunitou, aby dobrovolně ustoupila od prodeje rachejtlí a petard. Právě ve stáncích vietnamských prodejců je totiž pyrotechnika poměrně běžně k sehnání. Zároveň chce Pánek tlačit na Českou obchodní inspekci nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, aby se při svých kontrolách častěji zaměřily na pohraniční obec.

Přístup Hřenska ocenila také Správa Národního parku České Švýcarsko. "Tuto vyhlášku vnímáme jako důležitý symbol směrem k návštěvníkům. Je to iniciativa, která jasně říká, že pyrotechnika do národního parku a jeho okolí nepatří. A nepatří ani do intravilánu," řekl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov s tím, že se nejedná jen o požární nebezpečí, ale také o obtěžování návštěvníků hlukem. Strážci se setkali také s tím, že návštěvníci házeli pyrotechniku i do vody, což může být smrtící pro ryby.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Problémy s pyrotechnikou jsou ve Hřensku natolik vážné, že se minulý týden vydala Česká obchodní inspekce na mimořádnou kontrolu prodejců nejen ve stáncích, ale také v kamenných obchodech. Kromě inspektorů do Hřenska vyrazili také policisté, hasiči a zástupci Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Zaměřili se především na to, zda se v obchodech nabízejí ty kategorie pyrotechniky, které je v takových prostorech možné prodávat. Ovšem narazili hned na několik porušení zákona.

„Na místě jsme zajistili dvě balení pyrotechniky kategorie F4 a čtyři balení kategorie F3. Nyní zjišťujeme, zda v daných prostorech mohla být pyrotechnika těchto kategorií skladována a prodávána,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Požár u Pravčické brány je uhašený, policisté už obvinili autora

Vyhlášky omezující používání pyrotechniky jsou ale problematické. Je totiž téměř nemožné je vymáhat, pokud strážník či policista nepřistihnou konkrétního člověka při odpalování petard, případně jej při tom nenatočí kamera městské policie. Nakolik jsou podobné vyhlášky bezzubé, se ukazuje během silvestrovské noci v Praze, kde je v památkové zóně vyhlášen zákaz používání zábavní pyrotechniky. Přesto zde v posledních minutách končícího a prvních minutách začínajícího roku září nebe osvětlené vybuchující pyrotechnikou.

Podobné vyhlášky navíc mohou být problematické také pro Ústavní soud, který několik vyhlášek zakazujících používání zábavní pyrotechniky na území celých obcí zrušil. A to buď pro rozpor se zákonem, nebo proto, že takové vyhlášky jdou nad rámec nadřazených právních předpisů.