Velké kácení začne příští týden v okolí Hřenska. Správa Národního parku České Švýcarsko totiž začne vytvářet bezpečnostní pásmo okolo silnice ze Hřenska na Mezní Louku, které je plné mrtvých stromů. Ty uschly během kůrovcové kalamity a nyní hrozí pádem na silnici.

Ilustrační snímek. Kácení stromů napadených kůrovcem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Silnice procházející nitrem národního parku bude uzavřená od pondělí 6. ledna až do konce února každý den od 7.30 do 15.30 hodin, po zbytek dne bude průjezdná bez omezení. K zemi by v následujících týdnech mělo jít několik tisíc stromů. Z každé strany silnice totiž správa vykácí přibližně třicet metrů široký pruh, ve kterém vznikne bezpečnostní pásmo.