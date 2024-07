„Rozdělíme si síly a prostředky. První tým pojede na levý břeh Labe bude Kuba plus kolega z německé strany a strážci. Druhý tým pravý břeh Labe, třetí tým pojede Jetřichovice a Dolský mlýn,“ dostávají na parkovišti na Mezní Louce přibližně dvě desítky českých a německých policistů a strážců poslední pokyny před cestou do lesů Českého Švýcarska. Tam budou kontrolovat dodržování zákazu manipulace s ohněm nebo zákazu vjezdu. Jak ukazují zkušenosti strážců přírody, opatrnost návštěvníkům národního parku po velkém požáru dlouho nevydržela. „Zrovna jsem přebíral od kolegů strážců podklady k dvěma případům, kde byla na místě udělena pokuta příkazovými bloky, které nebyly zaplacené,“ přibližuje zkušenosti s neopatrnými návštěvníky národního parku strážce Miroslav Rybář.

Právě proto, aby podobným případům předcházeli, již druhým rokem vyráží do terénu společné hlídky strážců a policie. Snaží se působit především preventivně, neváhají ale ani postihnout případné porušení zákazů. „Jsou to společné hlídky strážců, české a saské policie. Rozdělíme se do přibližně šesti skupin, které budou procházet poměrně velké území nejen národního parku, ale i přilehlé Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce,“ přibližuje rozsah víkendové akce Rybář.

Kromě pěších hlídek do České Švýcarska vyrazí také motorizované hlídky na čtyřkolkách, s dozorem pomáhají také policejní jezdci z Liberce. „Vzniky požáru vždy souvisí s nevhodným chováním. Kromě jízdní policie využijeme také naše kolegy pracující s drony s termokamerami,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Oproti minulým letům je v Českém Švýcarsku letos klidněji. Hasiči zatím vyjížděli ke dvěma požárům, oba způsobili lidé svou bezohledností.

Přes den budou hlídky působit především preventivně, ve večerních a nočních hodinách se pak zaměří na lidi nocující a rozdělávající ohně. Přímo v Národním parku České Švýcarsko, jako v jediném u nás, je zakázáno i nocování. Pokud někoho strážci nebo policisté přistihnou, hrozí mu poměrně velké pokuty. Přímo na místě mu mohou strážci udělit sankci až deset tisíc korun. „Pokud narazíme na oheň, tak maximální pokuty budou padat. A již i padají,“ varuje Rybář případné hříšníky.

Ti se znovu do Českého Švýcarska vrací. Strážci se zaměřili na kontrolu oblíbených míst, která byla ještě před dvěma týdny poklizená. V posledních dnech na nich ale opět našli ohniště, která musí likvidovat a uklízet nepořádek. „Ještě tak rok po požáru byli lidé opatrnější a přišlo mi, že si tolik netroufnou. Tento rok ale ukazuje, že jsme se vrátili tam, kde jsme před dvěma lety byli a že jsou podobné akce v terénu nutné,“ má jasno Rybář.

Lidé nyní ale mnohem častěji upozorňují na možný požár, v poslední době strážci takových případů prověřovali několik. Každé takové hlášení znamená povolání několika jednotek hasičů a složité hledání v terénu. S tím nově strážcům pomáhají také drony, s jejichž pomocí jsou schopni poměrně rychle zkontrolovat velké území. „Celé oddělení stráže přírody se kromě jiných školení například práce se čtyřkolkou intenzivně cvičí v práci s dronem s termokamerou, který máme k dispozici. Kvůli tomu, abychom mohli létat nad národním parkem, jdeme do nejvyšších stupňů zkoušek. Drony nám totiž ušetří ohromnou spoustu práce,“ dodává Rybář.

