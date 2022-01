Ondřej Uherek byl toho večera zrovna na cestě z nákupu, pomalu se vracel k paneláku, ve kterém bydlí, když slyšel volání o pomoc. „Šel jsem po hlase. Když jsme volali na policii, tak jsme hlásili střelbu. To jsem ale ještě nevěděl, kdo a proč střílí,“ popisuje prosincovou událost Uherek. Až na místě zjistil, že se jednalo o výstřel z plynové pistole, kterým druhý pomáhající muž chtěl zahnat mladého agresora.

V tu chvíli se již k varnsdorfskému panelovému domu sjížděly hlídky městské i republikové policie, ta poslala auto i ze sedm kilometrů vzdáleného Rumburku. Na místo dorazila také sanitka záchranné služby, mladá žena totiž potřebovala po brutálním napadení lékařské ošetření. „Určitě bych neváhal a udělal to znovu. Nedělám to pro sebe nebo pro nějakou slávu, dělám to pro lidi. Bylo ale dobře, že jsme na to byli se Zdeňkem dva,“ dodává bývalý profesionální hasič, který ve sboru sloužil 14 let.

Strážník ve Varnsdorfu zachránil muže po kolapsu, město jej ocenilo

Ten prý ze svého bytu v nedalekém panelovém domě na místo činu vidí. "Nechtěl bych tam nyní koukat na pomníček," dodal Uherek.

Podle informací Deníku měl obviněný mladík dorazit krátce před činem z Velké Británie, kam se měl také po činu i vrátit.

Ve středu 19. ledna předvánoční statečný čin Ondřeje Uherka a Zdeňka Nováka ocenilo také vedení děčínského územního odboru. „Díky jejich statečnosti a toho, že jim volání o pomoc nebylo lhostejné, nedošlo případně k něčemu horšímu,“ uvedla Veronika Hyšplerová.

Gentlemani silnic

Policie pravidelně podobné hrdinské činy oceňuje. Známé je například ocenění Gentleman silnic, které uděluje společně s Českou pojišťovnou těm, kteří pomohli při dopravních nehodách. Jedním z nich byl například David, kterému se návratu z práce na silnici z Mikulášovic na Brtníky za zatáčkou naskytl pohled na děsivě vyhlížející autonehodu. Škoda Felicia ležela převrácená na střeše. David ale zachoval chladnou hlavu a poskytl první pomoc čtyřčlenné posádce havarovaného vozu.