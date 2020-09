Před 62 lety zachránila malé děti ze školky, na které se rozjelo nákladní auto. Sama ale za to zaplatila životem. Tento týden odhalili učitelce Jaroslavě Březinové nedaleko krásnolipského hlavního nádraží pomník.

Když Březinová vyrazila z mateřské školy v sobotu 12. září 1958 s dětmi na procházku k místnímu nádraží, netušila, že je to její poslední vycházka v životě. „Nedaleko stálo nákladní auto, kterým bylo potřeba popojet. Jenže řidič nebyl k mání, a tak do auta vlezl závozník, který ani neměl řidičák. Auto nastartoval, to se rozjelo a on jej už neuměl zastavit,“ popsal nešťastnou událost z konce 50. let pamětník Václav Hieke. Statečná učitelka stačila ještě odstrčit všechny děti, sama ale už před couvajícím náklaďákem, který vjel na chodník, uskočit nestačila. Auto ji přitisklo na strom a velmi vážně zranilo. Březinová svým zraněním ještě téhož dne podlehla v rumburské nemocnici ve věku nedožitých 22 let.

Na její pohřeb později dorazily zástupy lidí, všechny dívky přišly v bílém nebo růžovém, ve vlasech měly sponky. „Celá událost tehdy Krásnou Lípou velmi rezonovala,“ doplnil Hieke.

U cesty k nádraží je místo neštěstí dobře patrné dodnes. Strom, ke kterému auto mladou ženu přimáčklo, je stále nahnutý a má stále viditelné šrámy.

Policejní vyšetřovatelé následně zjistili, že vinu za tragickou nehodu plně nesl závozník ze Starých Křečan, který pracoval pro krásnolipskou pobočku textilky Elite. Závěry kriminalistů následně potvrdil také soud, který muže poslal na čtyři roky za mříže.

Statečnosti mladé učitelky Jaroslavy Březinové si všimli nejen místní, ale také prezidentská kancelář. 29. března 1959, půl roku po tragédii, jí in memoriam udělil prezident Antonín Novotný za mimořádnou obětavost při záchraně životů svěřených dětí vyznamenání za statečnost.

O vybudování důstojné připomínky hrdinského činu uvažovali v Krásné Lípě řadu let. Odhalení pomníku ale oddaloval neutěšený stav okolí místa tragické události. „Nebylo to důstojné místo pro pomník. Nedávno jsme zde dodělávali chodník, upravili jsme zde parkovací místa. Bylo to víceméně staveniště,“ vysvětlil krásnolipský starosta Jan Kolář s tím, že nyní zbývá už „jen“ zrekonstruovat samotné nádraží. Obnovou nedávno prošel také parčík přiléhající k nádraží.

Slavnostní odhalení pomníčku se uskutečnilo ve středu. Pietního aktu se zúčastnili pozůstalí a příbuzní, pamětníci události, představitelé města a děti ze tří tříd základní školy, které během něj i zazpívaly. Samotný pomníček nestojí přímo na místě neštěstí, je o několik metrů posunut také kvůli tomu, aby bylo možné umístit nejen samotný obelisk, ale aby bylo možné upravit i jeho okolí. K nešťastnému stromu, u kterého začal vyhasínat v září před 62 lety život mladé ženy, by se totiž nevešel.