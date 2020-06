„Oznamujeme, že od 5. června od 12 hodin jsou hranice mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko oběma směry bez omezení otevřeny. Možné jsou i turistické a nákupní cesty,“ oznámil v pátek 5. června dopoledne po jednání vlády český generální konzulát v Drážďanech na svých webových stránkách. Na toto oznámení mnozí netrpělivě čekali. Už v prvních minutách po otevření do Čech dorazili první Němci, kteří mířili za levnějším benzinem nebo do českých restaurací.

V soutěskách ve Hřensku tvoří v běžném roce turisté ze sousední země až 40 procent všech návštěvníků. V absolutních číslech je to okolo 160 tisíc lidí ročně. Úplné otevření hranic proto očekávali velmi nedočkavě. „Na úplné otevření hranic čekáme každý den, vytrhlo by nám to trn z paty. Až se tak stane, otevřu šampaňské,“ řekl v pátek krátce po rozhodnutí vlády hřenský starosta Zdeněk Pánek. Narážel tak na to, že česká vláda rozhodla narychlo v rozporu s původním harmonogramem. Podle něj se totiž hranice měla otevřít až 15. června.

Podle německé ambasády v Praze je vstup do Německa v zásadě umožněn bez udání důvodu a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19. Přesto by lidé měli až do původně avizovaného termínu jezdit do sousední země jen v odůvodněných případech.

„Spolková policie na hranicích s ČR nezabrání vstupu osobám, které do Německa cestují bez závažného nebo nutného důvodu,“ napsala německá ambasáda v Praze na svých webových stránkách.

Zrušení omezení na hranicích je dobrou zprávou také pro turisty. Řada stezek vede buď přímo po hranici, nebo ji opakovaně překračuje. Na takové výlety se lidé až do pátečního poledne legálně nemohli vydat.

Rozhodnutím vlády padla i tato překážka. „Od 5. června 12 hodin se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je možné tyto hranice překračovat na kterémkoli místě. Cestující však musí počítat s tím, že policie bude provádět namátkové kontroly v příhraničí s oběma státy v rámci výkonu svých pravomocí na území ČR,“ uvedla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

S uvolněním na hranicích souvisí také obnovení mezinárodní železniční dopravy. Od 14. června budou bez omezení jezdit vlaky mezi Prahou, Děčínem a Hamburkem, případně Kielem. O den později by pak opět měly vyjet vlaky z Děčína přes Bad Schandau do Dolní Poustevny.