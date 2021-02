U chodníku přibrzdí auto s německou poznávací značkou, zapne výstražné blinkry. V tu chvíli již vybíhá z přilehlého domu člověk s igelitovou taškou.

„Auto zastaví, stáhne okýnko, kterým mu vietnamský prodavač podá tašku s kartony cigaret, a vezme si peníze. Je to rychlé a časté. Denně takto může přijet i několik desítek zákazníků,“ říká místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda. Prodavači přesně vědí, o co má řidič auta zájem. Na jeden ze stromů totiž vyvěsili ceduli s telefonním číslem, která směřuje na německou stranu hranice do Ebersbachu. Stačí tak zavolat, objednat si a dojet pro nákup. Podobně jako v restauracích.



Obchodníci z tržišť na české straně hranice tak využívají poměrně velkých rozdílů v cenách cigaret v Česku a Německu. Ničeho se přitom nedopouští, oběh zboží totiž zakázaný není. „Ani kupující, ani prodávající neporušují zákaz překročení hranic. Zboží si prostě podají přes hranici, kterou v tomto místě tvoří letité zábradlí,“ vysvětluje jiříkovský místostarosta.

Že je takový způsob obchodování v pořádku si myslí také Christian Meinhold ze spolkové policie v Pirně. „Cesty za nákupy pohonných hmot nebo cigaret jsou absolutně zakázané. Ale to není tento případ,“ řekl ve vysílání německé veřejnoprávní televize MDR Meinhold. Pokud by ale některý z účastníků takového obchodu překročil hranice, musí počítat s následky. „Minimálně budeme požadovat personálie, abychom věc mohli předat hygienické službě. A následně dotyčný bude muset do karantény,“ doplnil Meinhold.



Podobné zkušenosti mají také v opačném cípu Šluknovského výběžku, ve 25 kilometrů vzdálené Dolní Poustevně. Ta prorůstá se saským městem Sebnitz, od kterého ji v centru města odděluje jen potok. „Podle mne se to děje na všech podobných přechodech, které jsou uprostřed měst. Oproti jaru, kdy chodili lidé kvůli zátarasům na silničních přechodech i přes lesy nebo pole, je ale nyní větší klid,“ přidává zkušenosti ze západního Šluknovska starosta Dolní Poustevny Robert Holec.



Na česko-saských hranicích je nyní nejpřísnější režim od loňského jara, kdy Česká republika hranice uzavřela neprodyšně. Pravidla pro překračování hranic zpřísnila spolková i saská vláda minulý víkend, kdy zařadila Česko mezi země s vysokým výskytem mutací koronaviru. Od neděle tak do Saska mohli jen pendleři pracující ve zdravotnictví a sociálních službách nebo zemědělství, tento týden drážďanský kabinet výjimky rozšířil ještě například na energetiky nebo informatiky.