Každé ráno se vydávají do Německa za prací tisíce pendlerů, kteří pracují ve zdravotnictví, službách nebo průmyslu. Řada lidí jezdí do Saska za nákupy. A přestože počet nakažených covidem rychle roste i na severu Čech, lidé se zatím změn na hranicích obávat nemusejí. Německá strana se je pro turisty nebo zákazníky německých obchodů uzavřít nechystá.

Do Německa bez platných negativních testů nebo bez následné karantény už dva týdny nesmí Pražané, minulý týden padlo toto opatření také na Středočechy. Jde o obyvatele regionů, které jsou v Česku nejvíce postižené nákazou koronavirem. Pro lidi ze severu Čech je ale vše při starém. „Nevěřím, že by zavřeli hranice. Je vůči tomu velký odpor, hlavně v Sasku. Zdejší premiér Michael Kretschmer je silně proti. S uzavřením by nezískal žádné politické body,“ vysvětluje německý novinář ze Sächsische Zeitung Steffen Neumann, který se specializuje na dění v České republice.

Jedním dechem ale dodává, že uzavření cest lidem z dalších regionů nebo z celého Česka do budoucna není možné vyloučit. Situaci u nás totiž bedlivě sleduje Robert Koch Institut, který má dění okolo covidu v Německu na starosti. Přesto v Německu směrem k Čechům žádná averze nebo strach nepanuje. Zavedená opatření vůči Praze a středním Čechám ale svůj dopad na chování Němců mají. „V Praze už Němci nejsou, ale i v pohraničí ubývají, jak jsem mohl vidět v pátek i o víkendu. Bylo zde přes krásné počasí mnohem méně Němců,“ přidal svůj postřeh Neumann.

Kvůli omezením pro obyvatele některých regionů Česka zvýšila německá policie četnost kontrol za hranicemi. „Zaměřují se především na pražské registrační značky. Většinou stojí na dálnici, po které přijíždí z Prahy většina návštěvníků. Na silnici podél Labe jsou policejní hlídky málokdy. Jedná se ale o namátkové kontroly, mne zatím nekontrolovali,“ říká Jaroslav Vomáčka z Děčína, který jezdí do Německa denně za prací. Jeho šéf ale už nyní požádal své české kolegy, aby pokud možno nejezdili na výlety do rizikových regionů v Česku. S tím, že by někdo Čechy nějak ostrakizoval, se zatím nesetkal.

Že by v případě rozšíření omezení na další regiony nebo celé Česko zakázala německá vláda vstup i pendlerům, se neobává. Na pracovnících ze zahraničí je totiž ekonomicky závislá většina německého pohraničí. Třeba sociálním službám či zdravotnictví by hrozil kolaps.

K omezování vstupu českých občanů na své území přistoupilo Německo poprvé 9. září, kdy začalo vyžadovat testy nebo karanténu po cestujících z Prahy. V té době totiž dosahovaly počty nově diagnostikovaných pacientů s covidem násobně vyšších počtů než v Německu. O týden později na seznam přibyly i střední Čechy. Výjimky platí například pro lidi, kteří přes Německo pouze projíždějí, nebo v rizikové oblasti strávili méně než 48 hodin.