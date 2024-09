Vyhlídková věž bude v září a říjnu otevřena od středy do neděle mezi 10. a 17. hodinou. Vstupenka stojí 50 korun pro dospělého, děti od 6 do 15 let, studenti a senioři nad 65 let zaplatí 30 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné (2+1, 2+2, 2+3) stojí 100 korun. „Restaurace bude prozatím zavřena, město pro ni vybírá vhodného provozovatele a vyhodnocuje výběrové řízení. Má být ale pěkné počasí, tak si udělejte procházku a mrkněte, jak to na Hrádku vypadá,“ láká město k návštěvě vyhlídky.

Do Hrádku během posledních čtyř let Varnsdorf investoval kolem 40 milionů korun. Vyhlídková věž měří téměř třicet metrů a nabízí výhled na město, Lužické hory, Sasko, Žitavsko a vrcholy Jedlová, Luž a Hvozd. Na vrch se lze vydat po zeleně značené turistické trase.

