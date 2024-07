Do Hrádku během posledních čtyř let město investovalo kolem 40 milionů korun, a to do obnovy bývalé restaurace včetně terasy, terénních úprav, parkoviště, příjezdové cesty, mobiliáře nebo místa pro dobíjení elektrokol. Právě pro restauraci, která nabízí nejmodernější gastro zázemí, hledá město provozovatele. „Kapacita restaurace je 82 míst u stolu, venkovní terasa pak nabízí zhruba 40 míst. Celkové pronajímané prostory jsou o velikosti 445,64 m2, nedílnou součástí je vybavení a zařízení - restaurační nábytek, gastro vybavení kuchyně, lednice, vitríny, mrazáky a lednice ve skladových prostorech, dále nákladní výtah a venkovní obslužný výtah. Město od případného zájemce vyžaduje zajištění celoročního provozu,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Více informací o podmínkách pronájmu a provozu naleznou zájemci ZDE. Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení je 21. srpna 2024 do 10 hodin.

Vyhlídka Hrádek - Burgsberg leží na pomezí měst Varnsdorfu a německého Seifhennersdorfu. Od svého otevření v roce 1904 byla centrem společenských událostí ve městě, konaly se zde kulturní akce či svatební obřady. Oblíbený turistický cíl s výhledem do širokého okolí přilákal ročně tisíce návštěvníků. Toto období ale přerušila poválečná léta a později i privatizace. Se záchranou dominanty začal Varnsdorf s příchodem milénia, kdy ji získal do svého vlastnictví. Dlouhé roky ale byla návštěvníkům zpřístupněna pouze vyhlídková věž. Ta měří téměř třicet metrů a nabízí výhled na město, Lužické hory, Sasko, Žitavsko a vrcholy Jedlová, Luž a Hvozd. Na vrch se lze vydat po zeleně značené turistické trase.