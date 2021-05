Tohle nepočká! Pod tímto sloganem se sejde ve čtvrtek 29. dubna v 18 hodin v Děčíně na Masarykově náměstí protivládní demonstrace požadující odchod Miloše Zemana z prezidentské funkce a konec vlády Andreje Babiše.

Milion chvilek pro demokracii. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

"Minulý týden jsme to všichni jasně viděli. Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, komunisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi do područí Ruska. Vraždí tu ruští agenti a náš prezident mlčí. Ať už Miloš Zeman řekne v neděli cokoliv, jeho týden trvající ticho je jasným signálem, že ve své funkci nemá co dělat. Rádoby rázné kroky vlády nesmí zakrýt její odpovědnost za současnou situaci a dlouhodobě toxickou politiku. Už je to za hranou únosnosti," napsali na sociálních sítích svolavatelé protestu, kteří zároveň vyzývají účastníky demonstrace k dodržování hygienických pravidel. Tedy například rozestupů nebo zakrytí úst. Aby mohli snáze dodržovat rozestupy, budou na náměstí namalované značky.