Na rozdíl od podzimní sezony, kdy do lesů vyrážejí tisíce Čechů, Moravanů i Slezanů, je zima z houbařského hlediska nepříznivým obdobím. Přesto je možné i při sněhovém poprašku nasbírat čerstvé houby.

Slovo čerstvé je uvedeno záměrně, neboť bolcovitka Jidášovo ucho i penízovka sametonohá dokáží zcela zmrznout a po rozmrznutí růst dál. Takže i ve zmrzlém stavu se uchovávají čerstvé.

Bolcovitka Jidášovo ucho

Bolcovitka Jidášovo ucho, skvělá houba do polévek a masových směsí.Zdroj: Deník/Topi PigulaBolcovitka rostoucí na větvích starých bezů černých možná vypadá nevzhledně, ale jde o výbornou houbu do polévek a pod maso. Výborně se hodí i do rizota a různých variant asijských jídel.

„Bolcovitka má pro zdravotní účely v Asii dlouhou tradici, chybí ale podrobný výzkum,“ píše ke zdravotním dopadům respektovaný National Laboratory of Medicine.

Starší plodnice porostlé řasami nejsou ke sběru vhodné. Plodnice houby bývají chorošovitého, miskovitého či lasturovitého tvaru, vypouklé směrem vzhůru a bočně přirostlé k větvím. Barva přechází od červenohnědé ke kaštanově hnědé. Často roste ve skupinách, takže pokud najdete jednu, vyplatí se pozorněji prozkoumat větve stejného a okolních keřů.

Penízovka sametonohá

Penízovka se dá najít i když je kolem sněhový poprašek.Zdroj: Deník/Topi PigulaPenízovka roste na pařezech a někdy i živých stromech. Díky jejímu netypickému období růstu, od října do března, má v lese z houbařského hlediska minimální konkurenci.

„Charakteristickými znaky jsou medově oranžové zbarvení klobouku a nápadně sametová pokožka třeně,“ píše uznávaný server myko.cz.

Kloubouk bývá za vlhka mírně slizký, podobně jako u klouzků. Noha je tmavá. Houba dorůstá do velikosti 8 centimetrů. Má výbornou houbovou chuť i vůni. Pod názvem enoki se pěstuje i komerčně a jsou jí přisuzovány příznivé zdravotní účinky