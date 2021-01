Jen otevřené okýnko, kde prodávají pivo v láhvích a jednoduchá jídla do misky. To je nyní téměř jediný zdroj příjmů krásnolipského pivovaru Falkenštejn. „Letos je to mnohem horší než loni, protože to trvá už dlouho. Vypadly nám desítky odběratelů, kteří kupovali naše pivo,“ říká spolumajitel Falkenštejna Jan Srb.

Zdroj: DeníkI pokud hospody současnou situaci ustojí finančně, čekají je další problémy po zrušení současných omezení a znovuotevření. A to přesto, že se s největší pravděpodobností nemusejí bát o dostatek zákazníků. Hrozí ale, že je nebude mít kdo obsloužit. „Nám se podařilo udržet jádro číšníků i kuchařů. Často ale tito lidé odešli rozvážet balíky nebo dělat do továren a je dost možné, že už se do oboru vůbec nevrátí,“ dodává Jan Srb s tím, že obzvláště těžké to bude při opětovném rozjezdu, protože i pokud se budou chtít například bývalí kuchaři vrátit k vaření, budou se muset vyvázat ze svých stávajících zaměstnání.

Právě tomu má podle názoru výzvy Libereckého kraje a hospodářské komory z Jablonce nad Nisou zabránit stát pomocí krizových podpor a náhrad. Nyní se k této výzvě připojila také DMO Lužické hory a Žitavské hory, která sdružuje obce a poskytovatele služeb v cestovním ruchu nejen z Ústeckého a Libereckého kraje, ale také ze sousedního Německa. „Výzva apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na efektivnější komunikaci při přípravě opatření i spravedlivý systém kompenzací a na to, aby byly prodlouženy programy Antivirus A a B do konce platnosti omezení,“ uvedla ředitelka DMO Marie Kárová.

Výzva také požaduje odpuštění sociálního pojištění pro firmy do padesáti zaměstnanců. To by mělo velký dopad právě na gastronomii a ubytovací služby, protože se velmi často jedná o rodinné podniky. Zvýšen by měl být podle výzvy i kompenzační příspěvek z 500 na 1000 korun denně.



„Kvůli mimořádným výdajům v souvislosti s pandemií a předpokládaným nižším daňovým příjmům bude výrazně ohroženo financování organizací, které se v jednotlivých regionech věnují podpoře turismu,“ doplnila Kárová.



Stát by tak měl podle zástupců cestovního ruchu více podpořit prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj budování turistické infrastruktury, kterou dnes obce a kraje velmi často financují z vlastních rozpočtů.