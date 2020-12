Beznaděj, zlost i solidarita ovládá den před opětovným uzavřením hospod a restaurací jejich provozovatele. Není divu, valné většině letošní obrat padl na 30 až 40 procent, přicházejí o vánoční i silvestrovské večírky, jedou na 50 procent své kapacity, někteří proto už ani nenakupují suroviny, aby zbytečně netratili.

Ani štamgastům se další uzavření restaurací nelíbí. Někteří si dopředu rezervují stoly na zřejmě poslední den v roce, kdy bude jejich hospůdka otevřena. Někde jim vycházejí vstříc, jinde všechny rezervace ruší. Své o tom ví například Jiří Kaňka z Litvínova, který vlastní penzion a restauraci U Zvonku. Osobně provozuje pouze penzion, restauraci pronajímá. „Je to něco hrozného. Otevřete, nakoupíte zboží, i to co podléhá rychlé zkáze, a oni vás zase zavřou. Kdo tuhle ztrátu zaplatí?“ ptal se.

Nejvíc ho prý rozčiluje, když se politici vyjadřují ve smyslu, že za rozšíření nákazy covid-19 mohly restaurace, bary a hospody. „Ale to jsou i dopravní prostředky nebo společná pracoviště. To už je během tohoto roku potřetí, co nás zavírají. Ztráty jsou ohromné,“ povzdechl si.

Jelikož prý ví, v jaké situaci se provozovatelka jeho restaurace nachází, rozhodl se pomoci. „Odpouštím jí nájem. Totéž nájemnici, které pronajímám byt, protože pracovala v Německu a teď tam nemůže. Naštěstí mohu ubytovávat pracovníky, mám tu dělníky z chemičky nebo u mě půl roku přespávali stavaři ze Skansky,“ dodal.

Jinde zase neotevřeli ani výdejové okénko. Třeba restaurace Dobrá bašta v Litoměřicích provozovatele Ondřeje Balšánka. Nebude prý držet tři lidi kvůli pár stovkám, to se mu nevyplatí. „Poslední týden už ani nenakupujeme suroviny. Je to risk, jeden den lidi přijdou, další den ne. Přišli jsme o večírky, na druhou stranu si lidé chtějí ten poslední den užít, a tak máme hodně rezervací,“ řekl.

Nápoje nenakupuje majitelka restaurace Pohoda Renata Fousková z Loun. „Nemá to smysl, nakupuji jen na rozvoz obědů. Přišli jsme o 30 procent zisků,“ vyčíslila.

Na prodělečnost okénka si stěžoval i Martin Prachař, majitel ústeckého minipivovaru s restaurací Na Rychtě. „Výdělek nepokryje ani náklady na něj. Teď před dalším uzavřením hosté přicházejí ve větší míře,“ poukázal.

Jediný, kdo hovoří o přetlaku na poslední den, je Vlastimil Žáček, který provozuje Hospůdku U Lípy v Ústí a zároveň pracuje jako jeden z manažerů restaurace Biskupského pivovaru v Litoměřicích. „Jsme za přízeň rádi, ale výdělek to nezachrání. V obou restauracích jedeme na třiceti čtyřiceti procentech obratu, po uzavření na deseti s okýnkem. Rezervace ale nemají smysl vzhledem k povolené obsazenosti, lidi by čekali frontu,“ dodal s tím, že je potřeba, aby vláda rychle rozhodla, odkud a kdy přijde pomoc na placení nákladů, elektřiny, plynu a dalších.