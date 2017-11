Horolezec Marek Holeček se přijel podělit o lásku k severu

Krásná Lípa – Setkat se se slavným českým horolezcem měli v pátek možnost lidé v Krásné Lípě. Marek Holeček navštívil město v rámci cestovatelského festivalu Sedm divů, kde si pro své fanoušky připravil přednášku nejen o prvovýstupu na jedenáctou nejvyšší horu světa Gašerbrum. Festival se v krásnolipském Domě Českého Švýcarska konal již podeváté.

Horolezec Marek Holeček účinkoval na cestovatelském festivalu Sedm divů v Krásné Lípě.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

Marek Holeček, který se narodil v Praze a lézt se učil také ve skalách Českého Švýcarska, už přes deset let reprezentuje republiku v horolezectví a je držitelem několika titulů. Jeho přednáška tentokrát dvoudenní festival zahájila.



"Když jsme festival zakládali před devíti lety, byla to taková zkouška. Jak je vidět, ujal se. Každým rokem je tady víc a víc zajímavých hostů, kteří mají zajímavé příběhy a to je dobře. Dneska uslyšíme o Himalájích," zaznělo v úvodu z úst děčínského senátora a předsedy správní rady Českého Švýcarska Zbyňka Linharta, který akci zaštiťuje.



"Jsem bývalý horolezec. Nedávno jsem byl v Himalájích nad osmi tisíci metry. Bylo to náročné, bylo to vyhlídkovým letem," zavtipkoval senátor a brzy už předal slovo Marku Holečkovi.



Ten svou přednášku prakticky začal popsáním svého vztahu ke krajině Českého Švýcarska.

Ozvláštnil ji i fotografiemi a filmovými shoty.



"Do vašeho kraje jezdím strašně rád. Proč? Protože tady je krásně. A nejenom tady v Krásné Lípě. Ta krajina kolem, když se tady projíždí. Vzal jsme to přes Kámen a projížděl jsem neuvěřitelnýma serpentínama," popsal svou cestu na festival Holeček.



"Máme tady krásnou krajinu přímo pod nosem. Je natolik rozmanitá, natolik bohatá na krásy, že jsem tady velice spokojený a rád se sem vracím. Máme tady překrásný kaňony, jeden takový krásný je v Děčíně. Máme tady stolový hory, vyvřeliny, krasový oblasti," nešetřil chválou.



O tom, jaký přísný stravovací a pitný režim kvůli horolezectví drží, začal Holeček vtipkovat.



"Já jsem začal před lety být vegetariánem. Dal jsem si heslo, že kráva sní trávu a já sním krávu. Tím jsem se stal vegetariánem skrze krávu," bavil lidi Holeček.



Následovala ukázka fotografie, kde dodržuje pitný režim pomocí piva. Netajil se tím, že má pivo velmi rád a chutná mu zlatavý mok také z místního pivovaru Falkenštejn.



Horolezectví podle něj ale jinak rozhodně legrace není. Jakmile totiž člověk pravidelně netrénuje a vynechává, pokaždé začíná prakticky od začátku. Přijde hlavně o jistotu.



"To, že dokážete odevzdat někomu svůj vlastní život a věříte mu, že vás nějakým způsobem jistí a totéž musíte odvést i vy, to je vzájemné propojení. Docela důležité propojení, a moc dobře víte, že jen tak někomu život neodevzdáte. A tohle musí prostě fungovat a musíte tomu věřit. To je základní věc," vysvětlil Holeček.



Na horolezce také číhá nebezpečí v podobě laviny. Její pád totiž ovlivnit není možné, horolezci se tak musí naučit situace předvídat.



"Starší a zkušenejší mi tehdy říkali: Zobáku, co uděláš, když se na tebe bude řítit lavina? Řekl jsem, že bych utíkal. Chyba! Tak říkám, že zalehnu, cepín a budu čekat až to přeletí. Taky blbě. Tak jsem řekl, že už nevím. A oni na to: Pořádně se podíváš, protože to bude to poslední co uvidíš," podělil se o svůj svérázný smysl pro humor s přibližně stovkou lidí v sále.



Nevýhoda horolezců podle Holečka spočívá v tom, že za to, že člověk vyleze na kopec, nedostane žádné peníze.



"Maximálně poplácání po zádech, což je taky dobré. Ale aby to mělo nějaký komerční zásah, pro to je potřeba dělat spoustu věcí, které dělám v uvozovkách nerad," přiznal horolezec.



Ve druhé části přednášky se dostal postupně k lezení na jedenáctou nejvyšší horu světa, Gašerbrum v Pákistánu. Ta měří přes osm tisíc metrů. Na hoře na výpravu ale číhalo velké nebezpečí.



"Na první výpravu jsem tam odjel se Zdendou Hrubým. Nahoře v sedmi a půl tisících metrech Zdenda začal mít žaludeční problémy, které pak vygradovaly prasknutím žaludečních vředů. Tady je to docela fofr, přijede pro vás sanitka, protože můžete vykrvácet. Jde o docela masivní krvácení jak z úst, tak i z konečníku. Ale když jste vzdálení od civilizace, tak to může být pro vás okamžitě konečná," popsal Holeček s tím, že se Zdeňka Hrubého naštěstí podařilo dopravit pomocí vrtulníku do nemocnice. Předtím ale museli přibližně dva kilometry slézt dolů.



Hora Gašerbrum se mu přesto stala osudnou o čtyři roky později. V roce 2013 po úspěšném výstupu na Talung se Marek Holeček se Zdeňkem Hrubým vrátili, aby ji nakonec pokořili. To se podařilo, cestu dolů ale Zdeněk Hrubý nezvládl.



"Šlo o chvilkovou nepozornost. Zdeněk asi uklouzl a zřítil se tisíc metrů dolů do propasti. Tímto na něj chci zavzpomínat," hlesl Holeček a pustil dojemný filmový shot o prvovýstupu na horu i tragédii.



Na konci přednášky se Marek Holeček za svůj výkon dočkal potlesku, ale i blahopřání. V neděli totiž oslavil své 43. narozeniny.



"A tady jedna vegetariánská kytička s klobásou," zaznělo v sále na závěr při předání dárku v podobě kytice ze sýrů a uzenin. Marek přiznal, že se trochu bál, že jde o opravdovou kytici a že takto má větší radost.



Fanoušci si pak mohli zakoupit jeho knihu, zasoutěžit si o kalendář Českého Švýcarska nebo si vzít zdarma plakát.



Festival Sedm divů pokračoval i v sobotu. Tentokrát si lidé mohli poslechnout dalších šest přednášek, například přednášku Aleše Černohouse z Děčína o cestování bez bariér nebo Jana Kopky o nejdrsnějším závodě planety, kde jde doslova o přežití, nikoli o výhru.