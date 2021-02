Pokud by správa parku pravidla nenastavila, byly by skály na pravém břehu Labe mezi Děčínem a Hřenskem horolezcům zapovězené. Nová pravidla začala platit minulý týden. „Nejvýznamnější změny nastaly zejména ve vymezení míst, kde je možné lézt celoročně a kde naopak pouze sezonně. Současně byly upraveny termíny pro sezonní lezení tak, aby došlo k přiblížení k úpravě platné pro blízký Národní park České Švýcarsko,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Přibližně desetikilometrový úsek je rozdělený do šesti sektorů s odlišnou dobou povoleného lezení. V okolí ústí Suché Kamenice do Labe, mezi Horní Růžovou roklí a Růžovou vřesinou a v okolí Pustého dolu je možné zdolávat i více než stometrové skály pouze od začátku července do konce ledna.

Ve zbývajících částech Kaňonu Labe je možné lézt celoročně. Hlavním důvodem omezení lezení v některých částech je ochrana ohrožených ptáků, především sokolů, kteří zde na jaře a na začátku léta vyvádějí mladé. Kvůli jejich ochraně je zakázán v jarních a prvních letních měsících vstup také na řadu míst přímo v národním parku.

Na rozdělení skal v Labském údolí se správa dohodla s horolezeckým svazem. „Jsme rádi, že se podařilo vyjednat povolení na dalších deset let, navíc s rozšířením území, kde je možné lézt v průběhu celého roku, za to patří Správě NP velké poděkování. Spolupráce bude samozřejmě pokračovat, Správa NP může počítat s naší pomocí i při ochraně hnízdišť sokola stěhovavého a čápa černého,“ přislíbil předseda Oblastní vrcholové komise Labské pískovce horolezeckého svazu Jan Pleticha.

Přísná ochrana

Národní přírodní rezervace Kaňon Labe byla vyhlášena v roce 2010 v pravobřežní části Labského údolí mezi Hřenskem a Děčínem. Národní přírodní rezervace jsou nejvyšším stupněm ochrany mezi maloplošnými chráněnými územími, omezení pro návštěvníky včetně lezců jsou zde obdobná jako například v klidovém území národního parku. Pohyb na území národní přírodní rezervace je omezen pouze na značené turistické cesty, lezení je přípustné pouze na vyhrazených místech a pro přístup ke skalám mohou lezci využít pouze vyhrazených přístupových cest.