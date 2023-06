Na pořádek v ulicích Děčína dohlíží 44 kamer. Kolik lidí se stará o jejich provoz?

Řídí je 24 hodin dva lidé, dohromady je to osm lidí. Kromě jednoho jsou to všichni strážníci. Jejich práce je rozdělena do dvou částí. Jedna věc je sledovat dění v ulicích online a spolupracovat s hlídkami městské policie, druhá pak spolupracovat s policií na dohledávání zájmových cest ze záznamu.